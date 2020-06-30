Без сучасної електроінфраструктури Україна не зможе протистояти агресії РФ, – Коен

Інтеграція в європейську енергосистему і модернізація застарілої електроінфраструктури радянських часів допоможе зменшити вплив Росії на Україну і досягти більшої енергонезалежності. Про це розповідає директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріель Коен для Forbes США.

Експерт вважає, що зараз є загроза активізації агресивної політики Росії щодо сусідніх країн. Україна – перша в зоні ризику. Для того, щоб зменшити вплив Росії на країну, експерт вважає за необхідне вкладати в енергонезалежність країни.

На думку Коена, для досягнення енергонезалежності, крім зупинки імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, необхідно також розвивати і модернізовувати електромережі.

"Істотна перешкода, яку необхідно подолати, – це зношена застаріла мережа радянських часів. За словами українських експертів, для приведення розподільної мережі у відповідність до сучасних стандартів потрібно не менше 17,5 мільярда доларів", – зазначає Коен.

Експерт стверджує, що для вирішення цієї проблеми уряду України необхідно провести реформу, спрямовану на запровадження нової тарифної методології – RAB-тарифів, що обговорюється в Україні протягом вже декількох років без особливого успіху. Методологія стимулюватиме потенційних інвесторів інвестувати кошти в обслуговування та розвиток мереж. Суть методології полягає в тому, що власники електромереж щороку отримують певний дохід, який розраховується у відсотках від вартості активу, і частина доходу інвестується назад у модернізацію мережі.

"RAB-тарифи були невід'ємною частиною реформ енергетичного ринку, що проводяться в інших пострадянських країнах, які успішно перейшли до успішної ринкової економіки – Чехії, Грузії, Угорщини, Польщі, Румунії тощо Цей тариф, як продемонстрував досвід Західної та Центральної Європи, є ключем, який відкриває двері для прямих іноземних інвестицій в електромережі", – вважає Коен.

На його думку, кінцеві користувачі можуть побачити незначне короткочасне зростання цін на електроенергію, оскільки неефективні субсидії будуть поступово скорочуватися. Але в кінцевому підсумку конкурентоспроможніша енергосистема призведе до зниження цін і підвищить надійність енергосистеми.

Однак енергоексперт зазначає, що новий тариф буде ефективним лише в тому разі, якщо буде застосовано європейський підхід: "Прибутковість не може бути меншою за середньозважену вартість капіталу в цій країні, і прибутковість має бути однаковою для всіх активів".

Нагадаємо, раніше Крістіан Рубі, генеральний секретар EURELECTRIC, галузевої асоціації, яка представляє спільні інтереси електроенергетичної галузі на європейському рівні, заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.