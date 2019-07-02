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Без пояснення причини: Чехія завдала сильного удару по авіакомпаніях Росії

3.3тЧитати матеріал російською

Чехія анулювала кілька дозволів на польоти для російських авіакомпаній "Аерофлот", "Уральські авіалінії" і "Перемога".

Як повідомляє "Інтерфакс", авіакомпанії "Аерофлот" довелося скасувати 4 рейси до Праги, оскільки влада Чехії анулювала кілька дозволів на польоти між Прагою і Москвою, виданих компанії на 2 липня.

"Не дивлячись на те, що у "Аерофлоту" є всі технічні можливості для забезпечення рейсів, чеська авіаційна влада ухвалила рішення скасувати дозвіл на виконання рейсів", - прокоментували в авіакомпанії.

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При цьому авіакомпанія "Уральські авіалінії" з 2 липня призупинила рейси між Прагою і російськими аеропортами Жуковський (Москва) і Кольцово (Єкатеринбург) з тієї ж причини.

У прес-релізі наголошується, що рейси від 2 липня Єкатеринбург-Прага (У6-701) і Жуковський-Прага (У6-751) і назад затримуються на невизначений термін.

скасовано рейси

скасовано рейси

Авіакомпанія пообіцяла надати пасажирам всі необхідні послуги згідно з Федеральними авіаційними правилами.

Крім того, представник авіакомпанії "Перемога" також повідомив, що компанія у вівторок скасовує рейси Москва - Карлові Вари.

Причини, за якими авіаційна влада Чехії вирішила анулювати дозвіл на польоти, не уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі антиросійських протестів президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Заборона вводиться тимчасово з 8 липня.

У самій Грузії назвали таке рішення підлістю.

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Semenov Igor
Semenov Igor
Наверно со стороны Чехии этот шаг обоснован, но держится в тайне, без конкретных объяснений, может эпидемия в Чехии какая-то, может быть еще что-то.... России надо оперативно реагировать на это и запретить все сообщения между Россией и Чехией.
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Сильнейший, мощнейший, крупнейший...
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