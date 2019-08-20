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Без попередження: у Росії заговорили про масові блокування карт

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Асоціація банків Росії запропонувала дозволити блокувати банківські картки одержувача у разі підозрілих транзакцій.

Внести зміни в чинне законодавство пропонується для боротьби з шахраями, повідомляє "Комерсант".

"Банківське співтовариство пропонує дати можливість кредитним організаціям призупинити використання клієнтом-одержувачем електронного засобу платежу до підтвердження операції відправником", – заявив віце-президент АБР Олексій Войлуков.

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На сьогоднішній день у РФ підозріла транзакція може бути зупинена тільки в момент списання коштів з рахунку.

"І навіть якщо клієнт, що втратив гроші, швидко зреагує і повідомить банк про розкрадання, то юридичних підстав для повернення коштів у банку-відправника вже немає", – зазначив Войлуков.

У підсумку банкіри пропонують, блокувати картку одержувача на два дні, а в разі звернення відправника в поліцію – на 30 робочих днів.

На відповідну пропозицію відреагував і Центральний банк Росії.

За їх словами, пропозиція про блокування карт на термін до 30 днів може бути неефективною, оскільки шахраї як правило виводять крадені гроші в перші години після переказу.

Банки пропонують блокувати рахунки при зарахуванні підозрілих коштів

Банки пропонують блокувати рахунки при зарахуванні підозрілих коштів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії курс долара перевищив позначку 66 рублів, а курс євро – 74 рубля вперше з квітня.

Падіння російської валюти відбулося на тлі зниження цін на нафту і негативної кон'юнктури світових ринків капіталу.

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Росія
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Новини Росії банк банківська картка
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