"Без декларування": українцям пояснили, як вивести валюту за кордон

В Україні ухвалення нового закону "Про валюту і валютні цінності" спростило процедуру виведення коштів, закріпивши принцип "дозволено все, що прямо не заборонено".

Зокрема, фізичні особи мають право вивозити готівку в сумі, яка не перевищує у еквіваленті 10 тисяч євро, без письмового декларування в податковому органі, передає НВ.

У разі, якщо сума готівки в еквіваленті перевищує це число, письмове декларування у податковому органі є обов'язковим.

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Водночас загальна сума перевезених готівкових коштів не повинна перевищувати в еквіваленті 50 тисяч євро на рік.

"У разі необхідності переказу коштів за кордон, потрібно лише звернутися до будь-якого комерційного банку. Вам повідомлять точний перелік документів, які необхідно подавати для оформлення онлайн е-ліцензії в НБУ", – повідомив юрист Іван Ярошенко.

Юридичні особи мають право вивозити готівку через інститут уповноваженого представника. Для здійснення цієї дії обмеження для сум готівкових коштів не встановлено.

"Аналогічна процедура, як і з фізичною особою: в разі потреби банківського переказу коштів за кордон, юридична особа звертається до будь-якого комерційного банку для здійснення процедури отримання е-ліцензії і, безпосередньо, реалізації самого переказу", – зазначив Ярошенко.

За його словами, загальна сума транзакцій коштів юридичних осіб не повинна перевищувати 2 млн євро на рік.

Фізичні особи мають право вивозити готівкові кошти в сумі, яка не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 7 лютого набув чинності закон "Про валюту і валютні операції". Всього Національний банк послабив більше 30 обмежень для бізнесу.

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