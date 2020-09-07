Бензин в Україні може подорожчати вже у вересні – аналітики

Вже у вересні в Україні бензин може подорожчати на 0,5-1 грн за літр.

Таку думку висловив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі "Ліга.нет".

"На це зараз все вказує – в опті, як і в роздробі, немає особливої маржі. Це означає, що пружина вже стиснулася – і рано чи пізно все одно розтиснеться", – додав він.

Водночас, за прогнозами Максима Білявського з Центру Разумкова, активне підвищення цін на АЗС відбудеться не раніше четвертого кварталу 2020 року. Причиною стане зростання котирувань на нафту.

Відзначається, що поки ціни на нафту на світовому ринку падають. За минулий тиждень ф'ючерси на Brent подешевшали з $46,4 до $42,3 за барель.

"З урахуванням надлишку обсягів видобутку "чорного золота", активне зростання котирувань відбудеться не раніше, ніж через три місяці після повернення глобальної економіки до звичного режиму споживання. При цьому вартість палива в Україні навряд чи буде вище, ніж на 7% від нинішніх цін", – вважає Белявський.

Відзначається, що в Україні вже чотири місяці поспіль зростає попит на паливо, що також може свідчити про майбутнє підвищення цін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині серпня ціни на бензин на українських АЗС перестали рости, а деякі види палива навіть подешевшали.

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