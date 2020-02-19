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19 лютого • оновлено в 12:28
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Беленюк у списку: у Гончарука запустили президентські стипендії

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Кабінет міністрів затвердив президентські стипендії для видатних спортсменів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 19 лютого. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Цікаво, що стипендіатом є і Жан Беленюк, народний депутат України, що знаходиться у фракції "Слуга народу", – зазначив Гончаренко.

Стипендіатом є і народний депутат Жан Беленюк

Стипендіатом є і народний депутат Жан Беленюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

  • У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Олександр Бєлєнький Олексій Гончаренко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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