Беленюк у списку: у Гончарука запустили президентські стипендії

Кабінет міністрів затвердив президентські стипендії для видатних спортсменів.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 19 лютого. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
"Цікаво, що стипендіатом є і Жан Беленюк, народний депутат України, що знаходиться у фракції "Слуга народу", – зазначив Гончаренко.
Стипендіатом є і народний депутат Жан Беленюк
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.
Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.
У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.
Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.
Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.
Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.
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