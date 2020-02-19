Беленюк у списку: у Гончарука запустили президентські стипендії

Кабінет міністрів затвердив президентські стипендії для видатних спортсменів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 19 лютого. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Цікаво, що стипендіатом є і Жан Беленюк, народний депутат України, що знаходиться у фракції "Слуга народу", – зазначив Гончаренко.

Стипендіатом є і народний депутат Жан Беленюк

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