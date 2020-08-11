'Батьківщина' в Конституційному суді добиватиметься скасування закону про казино

"Батьківщина" піде в КС через закон про казино.

Партія "Батьківщина" звернеться до Конституційного Суду, щоб оскаржити закон про гральний бізнес, який підписав президент Володимир Зеленський.

Про це лідер партії Юлія Тимошенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що Зеленський підписав закон навіть попри те, що його власні депутати просили накласти вето, бо "наголосували таких правок, які є взаємовиключними".

"Це ще один злочин проти українців. Зеленський розповідає про якісь захмарні кошти, які надійдуть в бюджет, і замовчує, скільки своїх зароблених грошей мусять витратити для цього українці, скільки доль буде понівечено через хворобу, визнану офіційно, – лудоманію", – наголосила Тимошенко.

Лідер партії зауважила, що "Батьківщина" виступала категорично проти перетворення нашої держави на країну казино та гральних автоматів.

"Наші місцеві депутати почали проголошувати території своїх громад вільними від грального бізнесу – таку можливість їм дає закон про місцеве самоврядування", – зауважила голова партії.

"Закон про гральний бізнес, протягнутий і підписаний Зеленським – шкідливий, злочинний, аморальний та протирічить Конституції", – резюмувала Тимошенко.

"Батьківщина" оскаржить закон про гральний бізнес у КС Facebook Юлії Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

21 липня Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино.

Пізніше стало відомо, що у фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з'явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.

Стало відомо, що казино в Україні відкриють не раніше ніж у кінці 2020 року і не пізніше ніж улітку 2021-го.

11 серпня Зеленський підписав закон.