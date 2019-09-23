Баришівський суд проти НБУ: у справі трапився новий поворот

Київський апеляційний суд скасував постанову Баришівського районного суду про заборону виконувати свої обов’язки заступниці голови Національного банку України Катерині Рожковій.

"Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу НБУ та скасував ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 11 червня", – повідомляє пресслужба регулятора.

Крім того, було винесено окрему ухвалу, яка стосується судді Баришівського райсуду.

Про допущені суддею грубі порушення Національний банк повідомив Вищу раду правосуддя, а також Національне антикорупційне бюро України.

У своїй апеляційній скарзі Національний банк звертав увагу суду на такі аргументи:

суд не має права встановлювати Національному банку та членам його правління заборону виконувати повноваження;

законодавством не передбачено можливості припинення, призупинення або заборони здійснення повноважень заступника голови Національного банку "за рішенням суду".

"Ми вітаємо рішення Київського апеляційного суду, адже воно повністю відповідає законодавству України. У своїй апеляційній скарзі ми вказали на грубі порушення норм процесуального та матеріального права, яких припустився суд першої інстанції, ухваливши своє рішення. Подібні дії наявно демонструють слабкість недореформованої судової системи, коли будь-яка особа без перевірки документів і суті позову може подати заяву до суду і отримати ухвалу, що блокуватиме роботу будь-якого державного органу", – резюмував начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Рішення Баришівського суду про заборону заступниці голови НБУ виконувати свої обов'язки скасували

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня Національний банк України повідомив про спробу заборонити Рожковій виконувати посадові обов'язки Баришівським районним судом.

За день до цього той самий суд виніс інше скандальне рішення – про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines.

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