Я благодарен полумиллиону читателей за пристальное внимание к размещенному на ведущих сайтах моему предыдущему материалу — о красных гривнях — временных дензнаках на период пандемии, которые должны принять на себя весь неизбежно предстоящий инфляционный удар и максимально снизить его влияние на гривню.

Особая благодарность — всем, кто высказал свои вопросы, предложения и замечания на моей личной страничке в facebook (я там же на них постарался ответить — кроме тех, ответы на которые содержатся в самой статье).

Одно из замечаний было очень серьезным: видимо, заболевшим нужно таки дать возможность лечиться и за "обычные" деньги.

Важно, чтобы обсуждение таких инициатив протекало именно конструктивно, то есть касалось существа затрагиваемых проблем, а не личности автора и его политической окраски (иначе мы так вообще ничего не надумаем и ни к чему не придем) — в этом смысле обсуждение было приятным исключением из того, как это сейчас "стандартно" происходит в стране, и на помыв в бане возникла необходимость демократической отправки лишь один раз.

Теперь — по сути.

Глобальной катастрофы с гривней надо бы избежать, но в то же время нужно отметить и следующее.

Начавшееся резкое падение гривни, хоть и может немножко прибить импорт, в целом же (пока оно не приобрело совсем иные масштабы) — скорее плюс, чем минус, ибо обнуляет вред от ее "укрепления", сопровождавшегося лишь ростом цен: теперь сбережения таки можно будет хранить в валюте — она обещает, как ей и положено, дорожать (вместо былого предательского падения), а главное — когда все вернутся в русло нормальной жизни, улучшится экспортно-импортный баланс (выражение "баланс улучшится" — конечно, бухгалтерски неграмотно, но так уж устоялось); заодно и вырастет "входной" НДС, поскольку он будет уплачиваться с бо´льших (в грн) сумм, что несколько сгладит бюджетные потери из-за выплат по слегка авантюрным ОВГЗ; да и валютные резервы экспорт тоже пополнит.

Параллельный соскок с иглы МВФ, на который (соскок, а не МВФ) я очень надеюсь, дал бы при этом и более серьезные гарантии на будущее — в случае замены политики брать кредиты политикой стимулировать инвестиции, и это — в сочетании с вынужденной, но полезной девальвацией UAH — уже могло бы породить и некий системный эффект (умники еще вспомнят слова "эмерджентный" и "синергия").

Но пока это лишь надежды, которым явно противостоит достаточно вредительская банковская политика. Реально она привела к тому, что банки в полном смысле этого чудесного слова в Украине отсутствуют, поскольку практически не выполняют своей главной — кредитной — функции, а то, что есть у нас вместо банковской системы, это сеть безналохранилищ и обменных пунктов.

Достаточно сравнить учетную ставку НБУ, которая даже после снижения за полтора года в 1,8 раза все равно остается на гигантском уровне 10% (все цифры привожу по состоянию на середину марта), с ключевыми процентными ставками центробанков других стран: у Швейцарии –0,75% (это не тире, это минус, там за кредиты доплачивают тем, кто их берет!); у Японии –0,10% (тоже минус); у стран ЕС (в системе Европейского центробанка) 0,00%; у США 0,00%–0,25% (пошли уже положительные цифры, но околонулевые, и Трамп этот нуль активно поддерживает, указывая на Европу в качестве примера); Британия и Новая Зеландия имеют 0,25%, у Австралии 0,5%, у Канады 0,75%, у Китая 4,05%, у Бразилии 4,25%, у Индии 5,15%, Россия имеет 6%, ЮАР 6,25%, Турция 10,75%.

То есть 10%-ная Украина имеет ставку ниже, чем в Турции, но с остальными и сопоставлять страшно.

А цирк весь при этом в том, что "дорогая" (судя по ставке рефинансирования) гривня стала резко дешеветь по отношению к "дешевому" (околонулевому) доллару и совсем уже никакому (нулевому) евро, причем их всех удешевление нашему — относительно их — падению ничуть не мешает.

Потому как их дешевые нули вдыхают в экономики их стран кредитную жизнь, стимулирующую и спрос, и предложение, и, следовательно, развитие, а наши двузначные цифры от юных (и не очень) монетаристов, учившихся на древних американских (!) учебниках (которые сами американцы давно не читают, там экономическая букинистика не в моде), тормозят всё, что только можно тормозить.

В этой связи напомню: главным критерием деятельности ФРС (американского, хоть и частного, но, по сути, нацбанка) является не удорожание их доллара (который там традиционно готовы хоть сбрасывать на землю с вертолетов — глава ФРС в 2006–2014 гг. Бернанке), а рост занятости, причем занятости не только в банковской системе, а во всей американской экономике. Отсюда — и встряхивающие эту экономику в тяжелое коронавирусное время нули ставки ФРС. Ради кредитов, ради жизни. Ради того, что у нас тупо гробят, помогая чужеземному вирусу убивать нашу экономику. Готовую от их вируса и их кризиса пострадать за весь мир — гораздо больше, чем они сами.

Потому что там — воля к жизни, а у нас — монетаристы.

И предложения их обычны: наркоману срочно нужна доза — новая и большая (то, дескать, мы игрались, а вот ща надо по-настоящему), и о ней, о дозе, нужно умолять на коленях. Ничего нового: мы в этой позе давно всей страной...

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