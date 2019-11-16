Бахматюк: Богдан нікого не підпускає до Зеленського, він хам

Власник агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан нікого не підпускає до глави України Володимира Зеленського та поводиться по-хамськи.

Досвідом особистого спілкування з чиновником він поділився в інтерв'ю "Стране". Бахматюк провів зустріч із Зеленським і був вражений ставленням його "правої руки".

"Я показав модель, як ми можемо завести в Україну мільярд доларів із Китаю під поставки зернових. Моя пропозиція була такого характеру: "Шановні, дивіться. Я попрацюю на державу. Інвестую в свою компанію, зокрема для вирішення проблемних питань із боргів перед державою". На тій зустрічі я чітко побачив, що Богдану не сподобався той факт, що президент почав мене слухати", – розповів бізнесмен.

Бахматюк розповів про хамство Богдана

На його думку, Богдан охороняє особистий простір Зеленського і хоче мати вирішальний голос з економічних питань.

"Як можна хамство описати? Це було відчутно за його словами, після того, як він перебивав, відволікав від основних речей. Я намагався вести діалог, але не отримав відповідної реакції. Це був початок нелюбові Богдана до мене", – згадав Бахматюк.

Він запевнив, що будучи знайомим із багатьма президентами і прем'єр-міністрами, ніколи не зустрічав такої людини, як Богдан. "Він не підпускає нікого альтернативного до президента. Це просто хамство", – додав Бахматюк.

Бізнесмен зазначив, що глава ОП називав все його слова брехнею і дискусія між ними велася в нетрадиційній для такого рівня формі.

При цьому Бахматюк звернув увагу, що на початку президенту подобалася його ідея щодо залучення інвестицій, однак Богдан налаштував його на протилежне.

Незабаром відбулася ще одна зустріч бізнесмена з главою ОП. За словами Бахматюка, він відразу побачив, що його співрозмовник не налаштований на діалог.

Бахматюк назвав Богдана хамом Хвиля

"В українській владі є проблема соціальних ліфтів. Коли людину заносить на Олімп – це величезне випробування, більше, ніж гроші. Це наркотик і люди, що йдуть по соціальних сходах, розуміють, що є межі, які переступати не можна, є відповідальність. У всього є наслідки", – пояснив поведінку Богдана бізнесмен.

"Він тоді видав спіч, який абсолютно не давав жодної можливості для діалогу. Я зрозумів, що мені там нічого робити. Богдан сконструював модель, зокрема із сигналом Ситнику і Рябошапці. Крім усмішок Богдана мені цікава і суть питання, щоб суспільство знало не тільки манеру спілкування глави ОП, а й його вплив на правоохоронні органи і на ухвалення незаконних рішень", – резюмував Бахматюк.

Нагадаємо, 13 листопада Бахматюку і топменеджерам VAB Банку заочно оголосили підозру у привласненні 1200000000 грн стабілізаційного кредиту, виділеного НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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