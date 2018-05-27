Авто на єврономерах: в Україні назвали терміни вирішення проблеми

Голова "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявив, що його громадська організація може добитися вирішення проблеми автомобілів з європейської реєстрацією вже до кінця 2018 року.

"У нас є дуже унікальний шанс - домогтися результату саме до кінця цього року - початку наступного", - повідомив Ярошевич в інтерв'ю "Факти. ICTV".

Зокрема, глава "АвтоЕвроСила" акцентував увагу на прийдешніх в Україні виборах.

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"Президентські або парламентські - це політична гра, і саме під вибори ми можемо проштовхнути і змусити народних депутатів і президента зробити такий закон. Це буде дуже важко, але варто його довести і зробити його максимально комфортним", - резюмував Ярошевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні посилили правила ввезення автомобілів з литовською реєстрацією - тепер на митниці потрібно буде надати дозвіл на працевлаштування в Литві і трудовий договір.