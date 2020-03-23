Аваков запропонував екстраординарні заходи через наближення економічної кризи

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував вжити серйозних заходів у сфері економіки, щоб не дати пандемії коронавірусу привести Україну до масштабної кризи.

Своєю позицією він поділився на сторінці у Facebook. За його словами, більшість українців живуть, не маючи істотних фінансових накопичень і ситуація лише погіршується через карантин.

"Мине місяць, і у людей може банально не вистачати коштів, щоб підтримати себе, сім'ю – купити їжу і ліки. Для багатьох це проблема і страх №1 зараз. Це – на жаль, факт, який не можна не враховувати. В уряді, разом із прем'єром і президентом – ми активно обговорюємо цю проблему і – переконаний, буде швидке рішення", – пообіцяв Аваков.

Аваков запропонував екстраординарні заходи проти економічної кризи 112 Україна

Він поділився особистими напрацюваннями

Захід №1. Виплати

Мають бути введені спеціальні виплати з державного бюджету – як кризова допомога через вимушене безробіття.

Для тих, хто в період карантину залишився без засобів існування, має бути розроблений механізм доступної, простої допомоги – без черг у соцзабезах і бюрократії.

"Скільки? Не знаю, не впевнений – треба прорахувати з можливостей бюджету і продумати весь ланцюжок наслідків. Але, беручи до уваги пільги на комуналку під час карантину та інші заходи – про які скажу далі, – вважаю, державна допомога на продукти і ліки – як допомога через вимушене безробіття, на час карантину, повинна скласти близько 2500-3000 грн на місяць", – пояснив міністр.

Захід №2. Пільги з комуналки

На час карантину передбачити пільги за низкою комунальних платежів до 50%-75%.

Захід № 3. Кредити

На державному рівні, на час карантину, міністр запропонував зупинити нарахування %% ставок за категоріями кредитів для приватних осіб – домовившись із банками-кредиторами в межах механізму можливого компенсаторного регулювання фіскального навантаження.

Також зупинити виконавчі провадження щодо вилучення боргів і майна у приватних осіб на час дії карантину.

Захід №4. Трудові права

На державних підприємствах і держслужбі, підприємствах бюджетного фінансування заборонити звільнення працівників або відправлення їх у неоплачувані відпустки. Компенсації втрат і витрат на цих підприємствах відрегулювати в міжбюджетних та господарських відносинах – не перекладаючи це на людей.

Звернутися до підприємств інших форм власності – за можливістю (зрозуміло, що маленькі не зможуть) – дотримуватися подібних дій.

"Ні, я не комуніст, не фантазер – і реально розумію, що у держави і зараз бюджет тріщить по швах – грошей немає, а на тлі кризи, що насувається, і взагалі труднощі катастрофічні... Доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки. Макрофінансові та економічні", – додав Аваков.

Аваков запропонував екстраординарні заходи через насування економічної кризи УНН

"1. Верховній Раді негайно – переглянути Державний бюджет: створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.

2. Збільшити дефіцит держбюджету – істотно, треба рахувати, але, як мені здається, мільярдів на 200 як мінімум. Не соромлячись! – такий виклик часу. Мені шкода, але доведеться.

3. Провести секвестр бюджету – скоротивши витрати на некритичні вкладення та інвестиції. Не допускаючи шкоди за лінією оборони і безпеки. Мені шкода, але доведеться.

4. Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і, отримавши фінансування за програмами допомоги, зокрема за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

5. Негайно, і в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат %% і основного боргу найближчими роками..

6. Жорстко припиняти спекуляції на валютному ринку і виведення антикризової гривневої маси на валютний ринок, застосовуючи законодавчі і зв'язкові механізми.

6. В жодному разі не згортати великі інвестиційні проєкти по країні – відразу після завершення карантину – і відновити відразу після завершення ті проєкти, які дають мультиплікатор для всієї економіки – дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

7. Ухвалити спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу – від малого до великого – за низькими ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку Національного банку України.

8. Передбачити спеціальні заходи із встановлення паритету в зовнішньоторговельному балансі, стимулюючи імпортозаміщення", – запропонував Аваков.

"Пандемія насувається на Україну, у нас ще є кілька днів, але дуже скоро всі сили держави будуть зосереджені на медичних проблемах, боротьбі за життя людей, порядку і системі життєзабезпечення кожного українця в цей непростий період. Тому саме час вирішити кілька ключових структурних питань і чесно говорити про це із суспільством. Тому і написав – важливо, щоб кожен із вас знав, що готується і обговорюється. І в якій всі ми опинилися непростій ситуації. А втім, життя, як не крути – низка непростих ситуацій. Бережіть себе! Прорвемося! Залишаємося оптимістами!" – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що в Україні повинні ввести надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

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