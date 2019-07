Арешт активів Коломойського у справі ПриватБанку: суд пішов наперекір НБУ

Апеляційний суд Києва відмовив Національному банку в знятті арешту з активів екс-власника ПриватБанку Ігоря Коломойського і компаній, які йому належать.

Відомості про це з'явилися в судовому реєстрі. Відзначається, що НБУ хотів зняти арешт, щоб мати можливість погасити заборгованість банку по кредитах.

Це вже друге рішення не на користь Нацбанку. Сам арешт на активи Коломойського наклала Генпрокуратура у справі про можливе виведення коштів з ПриватБанку його колишніми власниками перед націоналізацією у 2016 році.

Ці активи перебували в іпотеці НБУ і зараз він намагається їх продати, щоб погасити цю іпотеку.

Серед арештованого майна, зокрема, земельні ділянки на гірськолижному курорті "Буковель" та майно металургійних заводів олігарха в Україні.

ПриватБанк

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., якы імовірно належать їм.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку по всьому світу. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

