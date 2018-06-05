За рахунок "Газпрому": у Раді замислили знизити тарифи на газ

Рішення голландського суду про арешт частки російського газового монополіста "Газпрому" в його голландських дочірніх компаніях, за клопотанням НАК "Нафтогаз України" для забезпечення права української компанії на отримання $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, дозволить знизити тарифи на газ для українців.

"Я впевнений, що механізм, як повернути ці кошти, буде знайдений, окрім банківських рахунків є ще інші активи у "Газпрому", які можна розпродати і повернути кошти НАК "Нафтогаз України" і жителям України", – сказав у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Михайло Бондар.

За його словами, повернення $2,6 млрд може посприяти зниженню тарифів для українців.

"Я все таки впевнений, що зниження може бути, в тому числі тарифів. Тим паче, що вже підписана заява про звільнення Дмитра Вовка (голова НКРЕКП, – Ред.), скільки там було нарікань щодо тарифів. Я гадаю, що і нове керівництво, і ці кошти, які повернуться, підуть на зниження компослуг", – вважає Бондар.

Що стосується ролі МВФ, який вимагає підвищення тарифів на газ до ринково-обгрунтованих, народний обранець зазначив: "Так, до ринково обгрунтованих, правильно, якщо це будуть дійсно ринково обгрунтовані, і це буде доведено - інша річ. На жаль, поки Вовк був на посаді, те, що тарифи були обгрунтованими, ми не почули і не побачили".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, підвищення цін на газ в Україні було умовою ще попереднього траншу Міжнародного валютного фонду, а якщо Київ не буде виконувати свої зобов'язання, то довіра до країни впаде до нуля.