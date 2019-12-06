"Не встигнемо": Арахамія визнав провал із запуском ринку землі в Україні

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада не встигне ухвалити законопроєкт про відкриття ринку землі до кінця цього року.

"Зараз ми хочемо подивитися, як проходитимуть правки та їхній розгляд у комітетах", – повідомив він у кулуарах парламенту, передає YouTube-канал LB..

За його словами, редагування щодо відповідного законопроєкту додаються щодня.

"Вчора навіть комп'ютери зависали, коли намагалися оформити це в порівняльну таблицю. Тому те, що ми хочемо і що ми можемо, воно відрізняється", – зазначив Арахамія.

"Є прогноз, що якщо просто поставити всі ці правки, то це за часом займе 10-12 сесійних днів", – резюмував Арахамія.

Верховна Рада не встигне ухвалити законопроєкт про відкриття ринку землі до кінця цього року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram