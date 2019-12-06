"Не встигнемо": Арахамія визнав провал із запуском ринку землі в Україні

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада не встигне ухвалити законопроєкт про відкриття ринку землі до кінця цього року.
"Зараз ми хочемо подивитися, як проходитимуть правки та їхній розгляд у комітетах", – повідомив він у кулуарах парламенту, передає YouTube-канал LB..
За його словами, редагування щодо відповідного законопроєкту додаються щодня.
"Вчора навіть комп'ютери зависали, коли намагалися оформити це в порівняльну таблицю. Тому те, що ми хочемо і що ми можемо, воно відрізняється", – зазначив Арахамія.
"Є прогноз, що якщо просто поставити всі ці правки, то це за часом займе 10-12 сесійних днів", – резюмував Арахамія.
Верховна Рада не встигне ухвалити законопроєкт про відкриття ринку землі до кінця цього року
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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