Apple Pay в Україні підключить новий банк: названі терміни

"Ощадбанк" активно опрацьовує запуск одного з найбільш популярних мобільних платіжних сервісів Apple Pay.

Послуга стане доступна клієнтам українського державного банку вже до кінця літа, повідомляє UBR.

За словами джерела на ринку, платежі будуть відбуватися за таким же принципом, за яким вже з Apple Pay працює ПриватБанк.

Нагадаємо, 2 травня генеральний директор Apple Тім Кук заявив про захід Apple Pay в Українe.

7 травня Національний банк заявив, що запуск роботи Apple Pay в Україні буде залежати від досягнення домовленостей між зацікавленими банками-емітентами платіжних карток, міжнародними картковими платіжними системами і компанією Apple.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня ПриватБанк оголосив про запуск в Україні однієї з найпопулярніших мобільних платіжних систем.