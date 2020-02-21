Українці почали скаржитися, що в країну завезли зіпсовані апельсини, які просто кишать хробаками.

Так, киянка Наталя Марш розповіла, що придбала фрукти в столичному супермаркеті, і тільки вдома помітила гниль, пише "Сегодня".

"Очистила, а в середині там був сюрприз, живність. Вони як то так розташовувалися по різних частинах апельсина, але в основному, в центрі. Тому, що ось прямо вони так вивалювалися звідти, коли я його відкрила", – обурювалася жінка.

Апельсин з хробаками сьогодні

Повертати апельсини Марш в магазин не стала, але поки вирішила не купувати фрукти.

"Апельсини поки що не купувала, сьогодні була в магазині, купила яблука двох видів, банани, але не апельсини", – додала вона.

При цьому цей випадок не поодинокий. В мережі українці масово викладали фото зіпсованих апельсинів з хробаками всередині. Так, продавець Олена Мелешко припустила, що продукти могли зіпсуватися через неналежне зберігання.

Апельсин з хробаками сьогодні

"Кілька разів пустили в холод, в тепло, в холод, в тепло і якщо апельсин не був оброблений хімією, зсередини, в ньому, звичайно, буде утворюватися", – пояснила вона.

Шеф-кухар Євген Чернуха пояснив, що при купівлі апельсинів потрібно уважно оглянути. При цьому свіжий фрукт повинен мати явний цитрусовий аромат. Також варто звернути увагу на хвостик апельсина, він повинен бути сухим. Ще апельсин повинен бути пружним, але не проминатися під пальцями, немов вата.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні масово фальсифікують масло і м'ясо.

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