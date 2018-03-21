"Антиросійський курс": у Держдумі відреагували на рішення України про розрив співпраці

Перший заступник голови комітету Державної думи у справах СНД і євразійської інтеграції Костянтин Затулін вважає, що Україна робить собі в збиток, приймаючи рішення про припинення дії програми економічного співробітництва з Росією.

"Це не перша і не остання дія, яку Україна робить собі в збиток, виходячи з сьогоднішньої залежності від західних спонсорів українського уряду і виходячи зі свого антиросійського курсу, який для нинішньої влади явно дорожче, ніж будь-який економічний добробут", - заявив Затулін в коментарі RT.

За його словами, на сьогоднішній день Україна зацікавлена у ворожих відносинах з Росією.

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"Тільки це і є головною її функцією з точки зору певних кіл на Заході, які зробили на це ставку. Тому організували все те, що сталося в 2014 році, а до цього висунули програму Східного партнерства виключно для того, щоб відколоти значущі "шматки" спільного євразійського простору від Росії", - повідомив представник Держдуми.

Нагадаємо, про готовність схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ ще 16 березня заявляв Володимир Гройсман. За його словами, Росія повинна платити високу ціну за агресію проти України.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МЗС України запропонував вийти з СНД і розірвати дружбу з Росією.