Антикорупційний суд заарештував усе майно Дубневича

Вищий антикорупційний суд України заарештував усе майно народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.
Засідання суду, на якому було арештовано майно парламентаря, відбувалося в закритому режимі, повідомляє "РБК-Україна".
"Це означає, що рішення суду є засекреченим", – заявило інформоване джерело.
Зокрема, за даними "Українських новин", арешт накладено на низку об'єктів нерухомості, зокрема квартири, будинки та земельні ділянки у Львівській області. Також заарештовані корпоративні права у кількох підприємствах, деякі годинники й картини.
Крім того, наразі розглядається питання арешту банківських рахунків Дубневича.
Водночас захист депутата поки ніяк не коментує рішення суду про арешт його майна.
Нагадаємо, 30 жовтня Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними, але необґрунтованими подання ГПУ на Ярослава Дубневича, вказавши на відсутність об'єктивної сторони злочину.
Засідання ВАСУ відбувалося в закритому режимі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.
Водночас 29 жовтня до його брата, колишнього нардепа Богдана Дубневича, прийшла з обшуком САП.
Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки під час закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми братів Дубневичів.
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