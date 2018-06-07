Антикорупційний суд в Україні: як працюватиме і що змінить

Верховна Рада розглядає одне з найважливіших рішень цього року - законопроект про Антикорупційний суд (АС). Від цього рішення залежить не тільки рівень корупції в Україні, а й ситуація в усій економіці. Створення АС - головна вимога МВФ. Без нього країна не отримає черговий кредитний транш, втратить макроекономічну допомогу ЄС і не зможе кредитуватися на зовнішніх ринках.

Без допомоги зовнішніх кредиторів обслуговувати свої борги буде вкрай складно, і Україна опиниться на межі дефолту.

OBOZREVATEL зібрав головні положення законопроекту про АС і з'ясував, як працюватимуть нові антикорупційні судді в Україні.

Чому нові судді будуть кращими за старих

Нові судді не братимуть хабарі і не прийматимуть рішення "за дзвінком", принаймні порушувати закон їм буде закон складніше. Наприклад, суддів регулярно перевірятимуть на "детекторі брехні". Причому перевірки на поліграфі прописані в законі. І якщо від них відмовитися, можуть звільнити. "Відмова судді Вищого антикорупційного суду пройти психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку і грубим нехтуванням обов'язками судді", - йдеться у документі.

Запитувати будуть не тільки про те, чи брав хабар. Також можуть поцікавитися, чи не прийняв суддя упереджене рішення на чиюсь користь, впливав чи хтось на його роботу і т.п. Цікаво, що результати такої експертизи не стануть причиною для відкриття кримінальної справи, не будуть оприлюднені, але їх засекретять і внесуть до особової справи.

І цим контроль не обмежується. Згідно із законопроектом, спосіб життя служителя Феміди будуть постійно моніторити. Реагувати повинні і на повідомлення в ЗМІ, скарги від юридичних і фізичних осіб. Якщо хто-небудь помітить, що суддя живе невідповідно до своїх статків, його можуть звільнити.

Кого будуть судити

Спірний момент - юрисдикція АС. Венеціанська комісія рекомендувала Україні віддати суду всі справи, якими займається НАБУ. У пояснювальній записці до президентського законопроекту говориться: якщо суд буде розглядати тільки ці справи, це за фактом зробить його Спеціальним, що заборонено Конституцією. У МВФ наполягають: потрібно виконувати рекомендації Венеціанської комісії.

АС буде розглядати: підозри в скоєння злочинів, прописаних в 191-й статті ККУ (привласнення і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем), 262-й статті (викрадення, привласнення зброї, боєприпасів шляхом зловживання службовим становищем або шахрайства), 308-й ( викрадення наркотичних речовин шляхом зловживання службовим становищем), 210-й (нецільове використання бюджетних коштів), 364-й (зловживання владою), 354-й (підкуп) і ін.

Хто може стати суддею

Судити українських корупціонерів будуть служителі Феміди не молодше 35 років. "Спеціальні вимоги" для нових суддів - досвід роботи в міжнародних міжурядових організаціях або судах і знання міжнародних норм щодо боротьби з корупцією. Всі інші критерії - як і для звичайних суддів. Розглядати будуть кандидатури, які відповідають хоча б одній з вимог: стаж роботи суддею від 5 років, науковий ступінь у сфері права та стаж роботи як мінімум 7 років, досвід адвокатської роботи від 7 років. Ну і, зрозуміло, суддя повинен мати бездоганну репутацію.

Вибирати вершителів доль корупціонерів буде спеціальна конкурсна комісія, також свою оцінку дасть рада з міжнародних експертів. До слова, саме це положення законопроекту викликало найбільше дискусій. Так, президент Петро Порошенко подав проект закону, в якому рішення експертної ради впливало на вибір кандидатів в судді, але при цьому не було вирішальним. У МВФ наполягають: якщо експертна рада засумніватися в порядності кандидата, значить він не повинен бути суддею АС.

Правки, які стосуються повноважень Громадської ради, все ще обговорюються в парламенті. На даний момент, згідно з документом, в раду повинні вибрати 7 членів (працювати вони будуть не більше 6 років). Кожен з них повинен мати досвід роботи за кордоном або в міжнародних організаціях. "Громадська рада буде приймати рішення про надання мотивованого висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду", - йдеться в зареєстрованій в парламенті редакції законопроекту.

Окремим рядком закону прописали і перелік причин, по якій в суддівстві можуть відмовити. Мантії не видаватимуться колишнім співробітникам прокуратури, поліції, податкової, СБУ, НАБУ, НАЗК, Антимонопольному комітету, Рахунковій палаті та т.д. Загалом, працівникам правоохоронних органів в Антикорупційне суді не раді. Також, не допустять до конкурсу тих, хто протягом останніх п'яти років займався політикою.

OBOZREVATEL буде уважно стежити за ходом засідання, поіменним голосуванням за законопроект і списком нардепів, які проігнорують розгляд важливого для країни питання.