Герус втік з ефіру "Свободи слова" Шустера

Глава комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрій Герус демонстративно покинув студію ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера. Нардеп від партії "Слуга народу" пояснив це "робочою зустріччю", яка повинна була відбутися в п'ятницю пізно ввечері.

Демарш стався після вступу нардепа Олексія Кучеренка, який викрив Геруса в регламентних маніпуляціях в процесі прийняття поправки в закон "Про зміни до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", що відкрила імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Олексій Кучеренко заявив, що його, як заступника голови профільного комітету, проінформували про те, що засідання, на якому будуть розглядатися правки у відповідний закон, відбудеться о 12 годині. За його словами, він прибув на засідання в 11-57 і йому оголосили, що засідання завершено. Депутати від фракції "Слуга народу" зібралися раніше і швидко проголосували без депутатів від інших фракцій всі свої правки.

"Коли на замовлення одного багача ви виконуєте свою шоу, ви ставите всіх нас перед європейською спільнотою в абсолютно ідіотську ситуацію. Адже цей закон приймався для нашої енергетичної євроінтеграції", – сказав Кучеренко, звертаючись до Геруса.

Після цього Андрій Герус поспішно покинув студію, відмовившись відповідати на запитання інших учасників програми. Йдучи, народний депутат заявив, що у нього має бути робоча зустріч, хоча інцидент трапився близько 23.00 вечора.

Нагадаємо, з 1 жовтня Україна відновила імпорт електроенергії з РФ, який не здійснювався з 2015 року. Поставка була проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерел на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Імпорт з Росії став можливий завдяки поправці до закону "Про зміни до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яку ініціював Андрій Герус.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. А також підкреслюють, що це загрожує євроінтеграції, оскільки згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна повинна від'єднатися від енергосистеми Росії-Білорусі в 2022 році і приєднатися до європейської енергосистеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного депутата України Валентина Наливайченка, імпорт електроенергії з Росії загрожує Україні руйнуванням енергетичної галузі та зупинкою євроінтеграції, а також попаданням в енергозалежність від Кремля.

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