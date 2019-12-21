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21 грудня • оновлено в 15:22
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"Звідки дірка у 50 млрд грн?" Міністра підловили після корпоративу "Слуги народу"

4.4т
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Журналіст підловив міністра економічного розвитку Тимофія Милованова після святкування новорічного корпоративу партії "Слуга народу".

Відео його спілкування з чиновником він опублікував на YouTube-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Корпоратив "Слуги народу"

Корпоратив "Слуги народу"

Facebook/Андрій Павловський

Зокрема автор ролика поставив Милованову незручне запитання про те, звідки в бюджеті України взялася дірка в 50 млрд гривень. Однак той ухилився від прямої відповіді.

"Я не знаю, це до Мінфіну. Краще у них запитати", – сказав Милованов. Крім того, він не зміг чітко оцінити якість своєї роботи і лише зазначив, що щось із завдань вдається, а щось ні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що до невиконання державного бюджету призвели п'ять факторів. Серед них – недовиконання доходів митниці, зміцнення гривні та ціна на газ.

Нагадаємо, в мережу також потрапило відео з нібито п'яним членом "Слуги народу" Сергієм Литвиненком після новорічного корпоративу його партії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Держбюджет-2019
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Партія Слуга народу
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пупкина племянник
пупкина племянник
ЗЕкоманда не знает,что происходит в команде.всё логично, на взгляд ЗЕкоманды. Поздравляю тех кто отдал голос за ЗЕкоманду - вы уебаны
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У Украины в жoпе дыра в 50 млрд. хрювень. Зато гвынтокрылы списанные на подходе!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кристина Стефанова, ...на которые надо тратиться по дооборудованию и приспособлению.
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