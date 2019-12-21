"Звідки дірка у 50 млрд грн?" Міністра підловили після корпоративу "Слуги народу"

Журналіст підловив міністра економічного розвитку Тимофія Милованова після святкування новорічного корпоративу партії "Слуга народу".
Відео його спілкування з чиновником він опублікував на YouTube-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Корпоратив "Слуги народу"
Facebook/Андрій Павловський
Зокрема автор ролика поставив Милованову незручне запитання про те, звідки в бюджеті України взялася дірка в 50 млрд гривень. Однак той ухилився від прямої відповіді.
"Я не знаю, це до Мінфіну. Краще у них запитати", – сказав Милованов. Крім того, він не зміг чітко оцінити якість своєї роботи і лише зазначив, що щось із завдань вдається, а щось ні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що до невиконання державного бюджету призвели п'ять факторів. Серед них – недовиконання доходів митниці, зміцнення гривні та ціна на газ.
Нагадаємо, в мережу також потрапило відео з нібито п'яним членом "Слуги народу" Сергієм Литвиненком після новорічного корпоративу його партії.
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