Зовнішній борг України: озвучено критичні терміни

2019 рік стане критичним для зовнішнього боргу України. Адже ставки запозичень на зовнішніх ринках можуть вчергове вирости.

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Максим Праздніков. За його словами, через світову економічну невизначеність і те, що інвестори будуть забирати гроші з проблемних регіонів, ставки за кредитами для України можуть піднятися до 11-12%.

"2019 рік є критичним із точки зору того, наскільки нам вдасться залучити гроші і за якою ставкою. Тобто, яка буде вартість грошей для нас у 2019 році. Можливо, ми не відчуємо цього одразу ж. Але з часом ми будемо змушені займати все більше, щоб платити вже не стільки за тіло кредиту, скільки за його обслуговування", – пояснив Праздніков.

Він наголосив, що левова частина українського держбюджету цього року йде на погашення боргу і виплату відсотків. Суми обчислюються сотнями мільярдів, і фактично це гроші, які можна було б направити на розвиток інфраструктури, на медицину, освіту або оборону.

"Якщо ми зіставимо ці цифри, то низка досить важливих міністерств у бюджеті отримує менше грошей, ніж ми платимо за відсотками за наші зовнішні борги", – підсумував Праздніков.

Долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні наступного року американська валюта буде продаватися за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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