"Если кандидат Х выиграет, однозначно пакуем чемоданы" – вчера, после голосования, лента в социальных сетях пестрила подобными постами. Президент, как и парламент, нанятый менеджер. И не народ для президента, а президент для народа. И не стоит это забывать.

Изменится ли ситуация после выборов? Возможно, да. Как быстро? Думаю, что не быстро. Если новый (ну или номинально новый) глава государства кардинально изменит вектор внешней политики или нанесет вред обороноспособности, его сметут быстрее, чем растут цены в Венесуэле. Поэтому здесь у меня даже сомнений нет – "зрады" не будет.

Пострадает ли экономика? Сами по себе президентские выборы не должны и, уверен, не будут влиять на экономику страны. Куда важнее экономическая политика, которую предложат представители новой (ну или переизбранной старой) власти. И учитывая, что Украина – парламентско-президентская республика, новшества ожидаются уже после выборов народных депутатов. А это еще через полгода.

Что может президент? Назначить главу НБУ и изменить монетарную политику? Нет! Яков Смолий занял свое кресло только в 2018-м, а срок его полномочий по закону – 7 лет. И закон предусматривает случаи, когда его можно уволить: по собственному желанию, в связи с решением суда, прекращением гражданства, невыполнением своих обязанностей и т.п. И если ни одно из этих условий не будет выполнено, глава НБУ имеет все шансы "пережить" еще и президентские выборы 2024 года. Более того, в Украине главу Нацбанка назначает Верховная Рада. А президент только подает кандидатуру.

Именно Нацбанк отвечает за инфляцию, "спасение" курса гривни от резких колебаний. И будет отвечать после выборов, как и до них. Объемы золото-валютных резервов НБУ – более 20 млрд долларов. Этого хватит и доллар удержать, и с обслуживанием долгов справиться.

Такая же ситуация и в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (устанавливает тарифы и регулирует рынок энергетики и коммуслуг). А что может сделать новый (ну или переизбранный старый) президент сразу же после назначения? Очень мало что. А если у него не будет поддержки в парламенте и лояльного правительства, ровным счетом ни-че-го.

Президент не пишет законы, не занимается экономикой. За первое отвечает Рада, а за ситуацию с зарплатами, рост ВВП и т.п. – Кабинет министров. И они остаются с нами и после выборов президента. К примеру, если новый глава государства захочет повысить всем пенсии на пару тысяч и платить зарплату учителям в долларах, он, конечно, может зарегистрировать соответствующий законопроект, и предложить его Раде.

Документ попадет в профильную парламентскую комиссию и может быть даже его рассмотрят на голосовании. Но ни комитет, ни Министерство финансов, ни десятки здравых парламентариев не позволят принять подобное новшество.

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Так стоит ли бояться краха? Если, к примеру, после выборов глава государства по какой-то причине примет решение разорвать отношения с МВФ и заявит об этом публично, это, конечно, создаст большие проблемы, может спровоцировать девальвацию гривни, проблемы с выплатой внешних долгов и т.д. Но возможно ли это? Я уверен, что нет. Отношения с МВФ будут продолжаться до тех пор, пока Украина будет в них нуждаться.

На ситуацию в экономике, покамест, больше влияют цены на сырьевых рынках, торговая война США и Китая и угроза мирового кризиса, но не президентские выборы. И хотя для инвесторов избирательная кампания – время, когда лучше воздержаться от крупных сделок, этот период очень быстро пройдет. Поводов для беспокойства быть не может. Ну а если вы боитесь будущего, возьмите за него ответственность и придите 21 апреля на избирательные участки. А осенью еще раз, уже на парламентские выборы.

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