Президент України Володимир Зеленський написав колонку для іспанського видання El Pais, в якому висловив бажання змінити міжнародне сприйняття держави і перестати бути жертвою.

Зеленський в статті написав про те, що залежність від зовнішніх ринків і затягування реформ ставлять Україну перед потенційною новою економічною кризою.

"Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери – МВФ, Світовий банк та інші – готові допомогти здійснити реформи, яких терміново потребує наша країна, а також надати фінансові ресурси, необхідні для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну в злидні.

Відновлення після банкрутства буде довгим і важким. Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми очікуємо нову програму фінансування від МВФ і Світового банку", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці. Перший транш очікується до кінця травня. Ці кошти підуть на фінансування держбюджету.

При цьому всього в 2020 році Україна сподівається залучити в бюджет не менше $ 3,5 млрд від МВФ.

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