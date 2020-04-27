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27 квітня • оновлено в 21:35
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Зеленський в колонці для El Pais заявив про ризики "занурення України в злидні"

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Президент України Володимир Зеленський написав колонку для іспанського видання El Pais, в якому висловив бажання змінити міжнародне сприйняття держави і перестати бути жертвою.

Зеленський в статті написав про те, що залежність від зовнішніх ринків і затягування реформ ставлять Україну перед потенційною новою економічною кризою.

"Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери – МВФ, Світовий банк та інші – готові допомогти здійснити реформи, яких терміново потребує наша країна, а також надати фінансові ресурси, необхідні для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну в злидні.

Відновлення після банкрутства буде довгим і важким. Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми очікуємо нову програму фінансування від МВФ і Світового банку", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці. Перший транш очікується до кінця травня. Ці кошти підуть на фінансування держбюджету.

При цьому всього в 2020 році Україна сподівається залучити в бюджет не менше $ 3,5 млрд від МВФ.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Всесвітній банк МВФ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
вы ожидаете и карманы уже приготовили, но вряд ли вам насыпят, а вот в случае очередного раскрадания могут и всыпать!
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1
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 40 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 1,5 - 3 млрд.$, то существование действующего политического курса в Украине будет под большим вопросом.
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
карачун карячится...наигрался xy@ на скрипке(в вашем случае, на пианино), сильно музыку любил
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0
1
Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
Петрова Ольга, в 1998г в России был дефолт, это очень-очень больно...желаю , что бы у вас до этого не дошло
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Cool-O-Bock O_o, и фонд удержать и коломойке угодить на двух ,,,,,,,,,хочет сидеть
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Економіка Mакроекономіка

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