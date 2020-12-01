Зеленський разом з Радою зірвав облік для бізнесу: українців прирекли на бідність, а МВФ обдурили

В Україні за пропозицією президента Володимира Зеленського облік обороту фізичних осіб-підприємців (ФОП) перенесли на рік, до 1 січня 2022 року. В результаті такого рішення в тіні можуть залишитися сотні тисяч ФОП, які вже перевищують ліміти оборотів і повинні платити повні податки, однак приховують свою виручку.

Це вдарить по бюджетним наповненням. Україна втратить як мінімум 2,5 млрд. Крім того, за пропозицією Зеленського скасували штрафи в тому випадку, якщо в касі виявлять більше грошей, ніж враховано податковою. Крім того, введення обліку – одна з умов меморандуму з МВФ, на який погодилася українську влада.

Відповідні зміни президент подав у законопроєкті №4439, після представники всіх фракцій створили доопрацьований документ №4439-д і ухвалили його 319 голосами 1 грудня в цілому (щоб побачити поіменне голосування доскрольте текст до кінця).

Введення РРО (реєстратори розрахункових операцій – касові апарати і програми) перенесли на січень 2022 року. В результаті весь наступний рік ФОП залишатимуться в тіні і ухилятися від сплати податків. Мільярдів можуть недоотримати бюджети всіх рівнів, в тому числі і Пенсійний фонд.

Немає жодної аргументованої причини перенесення термінів запуску нових правил. Податкове навантаження після введення обліку ніяк не зміниться, ба більше, фіскали вже розробили безкоштовні програми на телефони, які також служать як РРО, враховують всі операції, направляють дані в податкові та дозволяють видавати чеки. Тобто гроші на купівлю касового апарату витрачати не обов'язково. Єдине, що зміниться, – податкова побачить реальний обіг компаній.

Встановлювати РРО для дистанційних послуг не потрібно. Тобто якщо працювати в онлайн-магазині, враховувати свої обороти і справедливо платити податки нібито не треба.

Обороти прив'язали до мінімалки. Фактично це прирече українців на бідність: мінімалку вже давно потрібно значно підвищувати, насамперед для того, щоб хоча б частково вивести зарплати з тіні. Досвід 2017-го показав, що такий крок дозволяє наповнити податками бюджети всіх рівнів, а отриманий ефект компенсує додаткові витрати на зарплати бюджетників. Але якщо разом із різким підвищенням мінімальної зарплати злетять ліміти для фізосіб-підприємців, це призведе до ще більшої тінізації економіки.

Зараз для першої групи 1 млн грн, з 1 січня буде 167 мінімалок (1 млн 2 тис. грн);

для другої групи 5 млн грн, буде 834 мінімалки (5 млн і 4 тис. грн);

для третьої групи 7 млн грн, буде тисяча сто шістьдесят сім мінімалок (7 млн і 2 тис. грн).

"Враження членів комітету після голосування за нову редакцію РРО: вітаю, ми стали популістами. Можемо також розглянути питання євробляхерів, заохочення за виведений капітал, кешбек за контрабанду. І заживемо!", – підсумувала член парламентської комітету з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк

МВФ уже дав зрозуміти, що кредиту цього року не буде. Цілком можливо, що транш зволікатиметься і в 2021-му. Якщо ж обов'язкові РРО скасують, грошей взагалі не буде. Справа в тому, що введення обов'язкового обліку з 1 січня 2021-го – одна з умов кредитної програми.

Впровадження касових реєстраторів також передбачено і в Меморандумі про макроекономічну допомогу з боку ЄС. Тобто якщо ми порушимо ці норми, Україна взагалі ризикує залишитися без підтримки у вигляді кредитів, економіка ще більше піде в тінь, а країна опиниться на межі банкрутства.

Водночас, якщо ми навчимося чесно платити податки, можемо зовсім обійтися без кредитів. Ось кілька наочних цифр:

обсяг тіньового обігу в Україні становить 846 млрд грн (!), говориться в дослідженні компанії Ernst & Young;

заниження обігу фізосіб-підприємців (т. зв. ФОПів) щорічно призводить до втрати щонайменше 2,5 млрд грн, згідно зі звітом CASE-Ukraine. Реальна ж цифра може бути в рази вищою;

44,8% ВВП України перебуває в тіні, йдеться в оцінках МВФ.

Якщо ввести справедливий облік обігу, скоротити частку тіньової економіки, Україна може отримати більше, ніж всі кредитні транші МВФ разом узяті.

В Україні завдяки введенню РРО (реєстраторів розрахункових операцій) в аптеках податкові надходження у вигляді ПДВ збільшилися в 2,5 раза.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з аналізу результатів впровадження обов'язкових РРО в аптеках із 1 січня 2019-го. Так, закон, який зобов'язав аптеки враховувати всю реалізовану продукцію і передавати ці дані в податкові через касові апарати, набув чинності 1 січня 2019-го. Внаслідок, якщо за перше півріччя 2018-го, коли аптеки могли працювати без касових апаратів, до бюджету від них надійшло 31,1 млрд грн ПДВ, то в другому півріччі 2020-го вже 80,8 млрд грн.

До того ж кількість РРО в аптеках збільшилася майже на 15%. Однак "слуги" відмовилися від такого кроку.

Замість чесного обліку Зеленський в черговий раз пішов на поступку тіньовиках. І заплатять за це все українці: пенсіонери, вчителі, лікарі, військові. Всі вони повинні жити за рахунок податків і внесків з бізнесу. Але коли бізнес відмовляється платити, що робити решті українців? Можливо, і їм, за прикладом фізосіб-підприємців, потрібно вийти на мітинг під Раду і Офіс президента і тоді глава держави до них прислухається?