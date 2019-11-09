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9 листопада • оновлено в 19:13
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Зеленський поставив умови для Кабміну: як хочуть змінити життя українців

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Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави". У документі вказані кроки, які до кінця року повинен виконати Кабмін.

"У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, введення додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення ...", – йдеться повідомленні прес-служби президента.

Так, уряд повинен розробити законопроекти для:

  • створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та поліпшення якості і доступності відповідних послуг;

  • функціонування внутрішнього водного транспорту;

  • управління відходами;

  • протидія незаконному видобутку бурштину;

  • погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 роки;

  • лібералізація діяльності в сфері виробництва спирту етилового;

  • лібералізація трудових відносин та оновлення законодавства про працю;

  • мораторію на перевірку ФОП.

Зеленський поставив умови для Кабміну: як хочуть змінити життя українців

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Кабмін також повинен забезпечити формування незалежних наглядових рад всіх державних банків, підвищити позицію в рейтингу "Ведення бізнесу", завершити анбандінг "Нафтогазу", провести приватизацію, підготувати ринок землі, переглянути кордони госпітальних округів, розробити методику розрахунку прожиткового мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, що в фракції "Слуга народу" є прості люди, які роблять помилки, так як "довго в'їжджають".

А міністри, які до кінця 2019 роки не покажуть успішних результатів своєї роботи, попрощаються з посадами.

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Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України реформа
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