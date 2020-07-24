Зеленський домовився з ЄБРР про підтримку під час коронакризи

Зеленський домовився з ЄБРР про підтримку під час коронакрізіса. Колаж Обозревателя

У ЄБРР заявили, що готові і надалі надавати Україні фінансову допомогу у кризові часи.

Про цей йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та керівників банку – в.о. президента Юргена Рігтерінка та віце-президента Алана Пію, йдеться у повідомлення на сайті Офісу президента.

Рігтерінк привітав реформи в Україні, відзначивши боротьбу з корупцією, ухвалення законів про концесію, про ринок землі, про приватизацію, банківського закону, а також призначення нового голови НБУ.

Він відзначив реформи корпоративного управління державними підприємствами та банками в Україні й забезпечення прозорості процедур призначення членів наглядових рад.

Зеленський запевнив, що зі зміною голови НБУ політика регулятора залишиться такою ж ефективною.

За його словами, світова пандемія COVID-19 ще більш гостро ставить питання фінансування та підтримки ліквідності компаній державного й приватного сектору. Крім того, є необхідність і надалі інвестувати в розбудову інфраструктури в Україні.

"Президент висловив сподівання, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проектів. Зокрема він сказав, що Міністерство інфраструктури та "Укравтодор" працюють над тим, щоб до кінця року підписати угоду на 450 млн євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", – повідомили у Офісі президента.

Також Зеленський розповів про підготовку до приватизації великих державних компаній і запросив ЄБРР долучитися до цього процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Украина выпустит новые еврооблигации (долговые ценные бумаги) на $2 млрд, за счет которых выкупит старые с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.