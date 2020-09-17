Зеленський анонсував розвиток гірськолижних курортів в Карпатах за допомогою Австрії

Представники австрійського бізнесу готові інвестувати в будівництво гірськолижних курортів в Українських Карпатах.

З такою заявою президент України Володимир Зеленський виступив 17 вересня під час спілкування з журналістами у Львівській області, повідомляється на сайті глави держави.

Він уточнив, що брати участь в реалізації проектів з розвитку інфраструктури австрійці будуть після завершення пандемії коронавірусу.

Зеленський зазначив, що ці питання він обговорював на зустрічі з представниками бізнесу під час свого візиту до Австрії.

"Для нас це важливо, для мене особисто. Ми домовилися, що після COVID-19 зможемо зібрати австрійські бізнеси, які є фахівцями з цього напрямку", – розповів президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту в Австрії 15 вересня Володимир Зеленський провів переговори з керівництвом країни, на яких торкнувся низки питань, в тому числі виробництва вакцини від коронавірусу, економічного співробітництва, а також загрози для України і Європи від газопроводу "Північний потік-2".