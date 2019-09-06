Загроза дефолту відступає: Україну підвищили в міжнародному рейтингу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті та гривні з рівня "B-" до "B".

Прогнози експертів щодо ситуації в Україні позитивні, передає "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні Fitch заявляється, що країна продемонструвала своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, поліпшила макроекономічну стабільність і знизила бюджетну заборгованість.

Скорочений період виборів, за оцінкою експертів, зменшив внутрішню політичну невизначеність.

"Очікувана безперервність макроекономічної політики, заявлена прихильність нового уряду до структурних реформ і взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями означають, що Fitch очікує подальшого підвищення кредитоспроможності", – йдеться в тексті.

У Fitch додали, що сильна народна підтримка президента Володимира Зеленського та контроль його партії над урядом і парламентом надають уряду "унікальну сильну позицію для просування вперед у своїй політичній програмі, яка орієнтована на реформи".

Агентство позитивно оцінило нещодавно сформований уряд під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Він, як ідеться в заяві, включає технократичних, прозахідних і реформаторських міністрів.

Водночас те, що деякі "ключові особи, що визначають економічну політику", залишаються на своїх позиціях, підтримує наступність політики, що лежить в основі скорочення макроекономічного дисбалансу і підвищення стабільності.

Відзначається, що розумне управління бюджетом, стабільне зростання, зниження процентних ставок і помірний тиск на обмінний курс сприятимуть продовженню скорочення державного боргу.

"Ми очікуємо, що державний борг знизиться до 47,9% ВВП (55,8% з урахуванням гарантій) до кінця 2019 року, скоротившись майже на 20 п.п. з піку 69,2% (80,9% з урахуванням гарантій ) в 2016 році і нижче нинішнього медіанного значення "B" на 57,5%, і досягне 44,4% до 2021 року" – йдеться в релізі.

Однак, Fitch вказує, що динаміка державного боргу в значній мірі піддається валютному ризику, оскільки 67% зобов'язань деноміновані в іноземній валюті. Більш активна участь нерезидентів на місцевому ринку облігацій, на думку агентства, допоможе збільшити частку боргу в національній валюті та збільшити терміни погашення.

Ілюстрація. Економіка України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня правління Національного банку на піввідсотка знизило облікову ставку – з 17% до 16,5% річних. Це здешевить кредити в Україні.

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