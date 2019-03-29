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За Крим і Донбас: країна ЄС виступила за жорсткіші санкції проти Росії

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Болгарія виступила за євроатлантичну інтеграцію України та підтримує санкції Європейського Союзу проти Росії, спрямовані на "стабілізацію ситуації на сході та деокупацію Криму".

Про це 28 березня під час українсько-болгарських політичних консультацій заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Болгарія Юрій Штерк, передає прес-служба МЗС України. "Болгарська сторона підтвердила незмінність своєї підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України, продовження санкцій політики ЄС проти РФ, зусиль нашої держави та міжнародної спільноти, спрямованих на стабілізацію ситуації на Сході України і деокупацію Криму, а також звільнення українських політичних заручників і військовополонених українських моряків", — йдеться у повідомленні відомства.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Бізнес портал fdlx.com

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Гройсмана и СБУ призвали сохранить санкции против российского бизнеса

Також під час зустрічі сторони обговорили розвиток транспортної інфраструктури між двома країнами, зокрема відкриття авіакомпанією "Ryanair" прямого авіасполучення між Києвом і Софією.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
санкцииКримНовини Донбасу
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andrei andrei
andrei andrei
Болгария - ноль для России в качестве санкционера. Посему может себе позволить нести хню. Но до известного предела: вопрос отвода от турецкого потока еще не решен. Тщательней надо, братушки😁
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