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Як ростиме економіка України: озвучено прогноз на найближчі роки

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Економіка України у 2019 році сповільнить своє зростання порівняно із 2018-м. Але вже після 2020 року ВВП України почне наздоганяти країни Східної Європи, рости на 4% і більше.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Павло Кухта. Експерт нагадав, що наступний рік — "рік подвійних виборів і політичної нестабільності".

"Це рік невизначеності для інвесторів, для бізнесу — для усіх учасників економіки. Тому зрозуміло, що наступного року темпи зростання економіки будуть трохи нижчими, ніж у цьому. Це нормально, тому що політичний ризик дуже великий. Якщо ми пройдемо його нормально, політичний ризик не виправдається... тоді у 2020 році знову збільшаться темпи економічного зростання, всі прогнози це відображають", — заявив Кухта.

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Економіст нагадав нинішні показники зростання економіки України: "Остання цифра, яку ми маємо — у другому кварталі 2018 року 3,8% ВВП, майже 4% зростання".

За його словами, 4% — це "нижня межа норми для України".

"Це нижня планка показника, який нам дозволяє наздоганяти східноєвропейські країни. Між нами і ними утворився великий розрив, тому що вони на початку 90-х провели реформи й двадцять п'ять років розвивалися, а ми стояли на місці", — зазначив Кухта.

Як підкреслив експерт, 4%-ве зростання ВВП — "це рівень, на який ми повинні вийти і утримувати його як базу економічного зростання, але ми зараз уже майже там".

Крім виборів Кухта назвав ще одним великим ризиком для економіки на наступний рік — пік виплат за зовнішнім боргом України.

"У цьому році, наступному і в 2020-му, виплати за боргом створюють ризик макроекономічної нестабільності і теж стримують інвестиції та економічне зростання. Але з 2021 року ці виплати підуть на спад. З 2021 року ми можемо очікувати, що будемо рости на 4% і вище більш-менш стабільно, якщо не зробимо помилок до того часу, будемо стабільно йти курсом реформ і євроінтеграції. 2021 рік — точка біфуркації, після якої ми можемо піти у правильний нормальний ріст", — додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український уряд очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2019 році на рівні 3,6%. Водночас Кабмін ставить завдання на середньострокову перспективу зростання у межах 5-7% ВВП.

Підсумки дня із Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЕкономіка України: прогнозиперезапуск економіки
Особа
Павло Кухта
Місце
Україна
Об'єкти
ВВПЕкономіка України
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сейчас транзит прекратится, экономика как на дрожжах подскочит)))))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ага, как говно в сортире от дрожжей прёт, так и экономика окраины уже начала бурлить)))
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3
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
С такими темпами, может быть к году-так 2113 на укрАине будет достигнут уровень жизни 2013 домайданного года.Если, конечно, к тому времени все хохлы не уедут)))
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3
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В прогнозируемом будущем не будет 4% роста, это нарушает соглашения о реструктуризации долгов, или вы об этом забыли? Вас очень долго стричь будут, за эти кабальские договоренности 15-го года.
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5
1

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