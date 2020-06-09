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9 червня • оновлено в 10:46
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Всесвітній банк назвав коронакизу найгіршою з часів Другої світової війни

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Світова економіка через коронакризу за підсумками 2020 року впаде на 5,2%. Цей спад стане найбільшим з часів Другої світової війни.

Такий прогноз опубліковано на сайті Світового банку у понеділок, 8 червня. У заяві сказано, що удар по країнах буде нерівномірним. Очікується, що ВВП розвинених країн впаде на 7%, а в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, прогнозується спад на 2,5%.

Криза через пандемію

Криза через пандемію

"Доходи на душу населення, як очікується, знизяться цього року на 3,6% – і це зробить мільйони людей вкрай бідними", – сказано в прогнозі.

Яким країнам найскладніше

В організації зазначили, що найскладніше доводиться країнам, в яких перебіг пандемії набув особливо важкого характеру, і які серйозно залежать від світової торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування.

Не виключаються і "відкладені" проблеми через перебої з доступом до шкільного навчання і первинної медичної допомоги.

Які є ризики

Сценарій, за якого світовий ВВП знизиться на 5,2% – базовий. Він виходить з припущення, що пандемія врешті спаде і обмежувальні заходи країни з розвиненою економікою знімуть уже до середини року. У такому випадку вже у 2021 році економіка світу піде вгору на 4,2%.

Але є і песимістичний варіант, за якого світову економіку може очікувати падіння на 8%, а в 2021 році, – мляве зростання трохи більше ніж на 1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

У 170 країнах світу прогнозується збільшення безробіття, дефіцит бюджету і інші економічні проблеми через пандемію COVID-19.

Економічний спад в Україні, викликаний карантином через пандемію COVID-19, триватиме приблизно до вересня-жовтня, а вийти на показники березня можна буде до кінця наступного року.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Світова фінансова криза Коронавірус
Теги
Всесвітній банк криза
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