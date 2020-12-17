Видатки на Зеленського разом із "ДУСею" злетять у 2021-му: що отримає президент за кошт українців

Бюджет на Офіс президента Володимира Зеленського у 2021-му збільшився на 39%. Це одна з найбільш швидкозростаючих статей витрат. У скарбниці не знайшли гроші на збереження всіх обіцяних виплат (скасували підвищення окладів учителям, проігнорували прохання підвищити зарплати медикам), проте знайшли гроші на обслуговування влади.

Загалом Державне управління справами ("ДУСя") отримає наступного року 2,8 млрд грн. Водночас Верховна Рада обійдеться всього в 2,5 млрд.

Про те, скільки українці заплатять за главу держави наступного року, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Утримання Офісу президента (ОП) у 2021-му обійдеться українцям в 1,26 млрд грн. Це на 39% більше, ніж торік. Водночас витрати на медицину навіть з урахуванням пандемії зростуть менш ніж на 20%. Мабуть, утримання президента нині більш пріоритетне, ніж охорона здоров'я.

Завдання ОП – забезпечити роботу глави держави, скоординувати різні відомства, допомогти напрацювати стратегії. Є ще Державне управління справами (ДУС): воно містить дачі, санаторії, літаки, обслуговчий персонал і т.д. Також саме ДУС, наприклад, оплачує перельоти Зеленського. На це з бюджету витрачають мільйони.

У кінці жовтня президент витратив 690,2 тис. грн, щоб разом із колегами поїхати у відрядження по Україні. ДУС купує Зеленському газети, продукти, меблі і т.д. У 2021-му Володимир Олександрович отримає річну передплату серед іншого на "Сільські вісті" та "Комсомолку". Тільки на пресу для гаранта українці віддадуть 189,6 тис. грн.

Скільки грошей витратять на Зеленського та його офіс у 2021-му:

на роботу Офісу президента – 1,26 млрд грн;

на нагороди – 23,6 млн грн;

на санаторії для чиновників – 32 млн грн;

на дослідження в сфері держуправління – 85,8 млн грн;

на медичні послуги – 851,1 млн грн;

на ремонт у "Феофанії" – 137,9 млн грн.

У структурі ДУС є підприємства, які вирощують продукти, готують їх, доставляють, є своя автобаза, десятки санаторіїв. І всім цим будь-якої миті може скористатися глава держави. Набіл для Зеленського готує держпідприємство "Чайка", вони ж самостійно роблять ковбасу, щоб не ризикувати здоров'ям політичної еліти.

За бюджетні гроші для президента купують і тримають найкращі екземпляри світового автопрому. Згідно з даними Prozzorro, усього кілька років тому автопарк поповнився двома легковиками Mercedez S-класу на загальну суму в 10 млн грн.

А шикарні санаторії й дачі по всій країні будь-якої миті можуть відчинити свої двері для глави держави. Є навіть санаторій у Росії. Він, згідно з інформацією на сайті ДУС, досі належить Україні. Ба більше, держорган ще й представляє інтереси підприємства в судах із російськими компаніями.

"Чистими" президент заробляє близько 22,5 тис. грн на місяць. Це вдвічі менше, ніж отримує будь-який український міністр. Майже не відрізняються й заробітки в його Офісі. За легальних відносно низьких зарплат у будівлі на Банковій зосереджена майже вся повнота влади. Тут ухвалюють рішення починаючи від того, коли вводити карантин, і закінчуючи тим, чи виплачувати звільненому з "Нафтогазу" Юрію Вітренку багатомільйонну премію.

Ще до свого обрання Володимир Зеленський активно засуджував заможне життя можновладців. Пропонував поселити на дачах сиріт, хоча опісля переїхав на одну з них, розповідав про потребу скоротити персонал і навіть озвучував можливість переїхати в більш "відкриту" й економну будівлю.

У результаті ж витрати на його Офіс, як показала практика, тільки зростають. І зростуть темпами вищими, ніж витрати на медицину або оборону. Можливо, якби президент виконав частину своїх обіцянок, наприклад продав би резиденції, відмовився б від виробництва молока й ковбаси під керуванням ДУС, вивільнені кошти можна було б спрямувати на справді гідну зарплату керівників держави.