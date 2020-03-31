Шмигаль припустив, що Рада може ухвалити бюджет через тиждень

Верховна Рада ухвалить поправки до бюджету, внесені у зв'язку з епідемією коронавірусу, через 7-8 днів.

Затвердити документ на позачерговому засіданні в понеділок парламент не зміг через те, що зі змінами встигли ознайомитися не всі депутати. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

Бюджет України

"Ми працювали над бюджетом спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі. Це бюджет надзвичайної ситуації. У ньому створено Фонд для боротьби з COVID-19. Ми зберегли практично всі основні видатки, водночас запропонувавши наповнити Фонд на 97,1 млрд грн", – сказав Шмигаль.

За його словами, фонд боротьби з коронавірусом буде повністю прозорим. Гроші з нього витрачатимуться на підтримку людей, підтримку медиків, закупівлю ліків і заходи, безпосередньо пов'язані з протидією інфекції та її наслідкам. Коли коронавірус в Україні буде подолано, гроші спрямують на розвиток економіки.

Шмигаль сказав, що через те, що не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та не змогли ознайомитися із запропонованими змінами до бюджету, Рада не змогла підтримати законопроєкт. "Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, він буде проголосований через 7-8 днів", – пояснив прем'єр.

Він зазначив, що Україна намагається отримати допомогу на боротьбу з епідемією у багатьох міжнародних організацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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