Ваші вакцини в кишені у Веревського і Ко, або Знайомтеся – новий олігарх

Монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх (а інакше називати його не можна) Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе й кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Внаслідок цього всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.

Ці гроші можна було витратити на закупівлю вакцин. Можна було підвищити зарплати медикам, які за мінімалку, виживаючи, щодня рятують життя українців. Замість цього вони осядуть у кишенях групки яскравих латифундистів.

Так, є й інші бюджетні діри. В Україні потрібно навести лад із фізособами-підприємцями, вони не повинні оптимізувати податки й поширювати контрабанду, а працювати на себе і свої сім'ї. І до тих, хто дійсно самозайнятий, ніяких претензій немає. Але такі, як Веревський, вбивають віру в справедливість, створюють нерівні умови. Дрібний бізнес, який ховається від податків, задається питанням: чому я повинен платити, коли такі, як Веревський, одним рішенням позбавляють країну мільярдів і законно не платять?

Андрій Веревський зміг добре заробити статок, нехай і користуючись пільгами й преференціями. Це з великою натяжкою можна назвати бізнесом. Але те, що він робить зараз, – вже не бізнес, це олігархія. Безсовісна й цинічна. У розпал пандемії, в період, коли країна опинилася в дуже складній ситуації, коли катастрофічно не вистачає коштів, коли медики через жебрацькі зарплати тікають із країни.

І відповісти за такі дії повинен не тільки Веревський, але і влада зі своєю монобільшістю, яка то є, то її немає. Вони пішли на цей ганебний союз: користуються підтримкою групи Веревського в Раді і за це дають йому заробляти за рахунок українців.

Саме він – та людина, яка позбавила українців вакцин, а лікарів – гідних зарплат. І повірте мені, він, його родина, в разі чого втечуть лікуватися за кордоном. Він заробляє на Україні і плює на неї. Український народ повинен знати, хто несе за це відповідальність.

в Україні ввели податкову дискримінацію: одні аграрії повинні платити 20% ПДВ, а для інших (тих, хто виробляє і переробляє насіння соняшнику тощо) – 14% ПДВ;

рішення виписано під компанію "Кернел", яка займається зокрема й насінням соняшника;

виробник буде купувати сировину зі ставкою ПДВ в 14%, а продавати за ставкою в 20%. Тобто миттєво отримає надприбуток;

за підрахунками податкової, окрема групка великих латифундистів додатково отримає 16 млрд грн;

доходи бюджету від "Кернел" і йому подібних компаній знизяться на 6%;

порушується угода з ЄС про єдину ставкою ПДВ.

Що ми маємо в підсумку? Один олігарх із групкою своїх депутатів продавив особливі для себе умови. Бюджет на рівному місці позбавили 16 млрд грн! І це в той час, коли і представники аграрного ринку, і все експертне середовище говорило: допустити цього не можна.

Почитайте, наприклад, лист найбільшої аграрної асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" до голови профільного комітету Миколи Сольського. Лист написали після того, як законопроєкт про зниження ставки ПДВ ухвалили в першому читанні. Тут дуже докладно описали, чому бюджет втратить гроші, чому таке нововведення вигідне тільки тим, хто займається сировиною, але не продає готову продукцію. Ну і, звичайно, Сольський ніяк не відреагував. І я не здивований.

З 2010 до 2019 року Україна збільшила частку сировинного сектора з 15% до 34% експорту. У Польщі цей показник становить усього 2%, у Словаччині – 3%. Комусь вигідно, щоб ми назавжди залишалися сировинним додатком. На цьому можна заробляти мільярди.

Вражає нахабство й безпринципність, спираючись на яку ухвалювали таке рішення. Мовляв, тоді буде невигідно робити скручування. Ніби скрутками користується тільки "Кернел". Чому тільки для них знизили ПДВ? Інші латифундисти не захотіли корумпувати нардепів?

Єдина група, яка повністю підтримала ганебне рішення, – "Довіра" Веревського. З такого приводу вони навіть у повному складі з'явилися в Раду. Від "слуг" свої голоси віддали 169 осіб. Серед них, наприклад, глава фракції Давид Арахамія. Водночас глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціативу не підтримав. У ОПЗЖ з 44 депутатів проголосували 16. Що цікаво, навіть "Європейська солідарність", яка зазвичай ігнорує законопроєкти влади, 18 із 27 осіб вирішили пожертвувати українським бюджетом. Одна фракція, яка знайшла сили захистити бюджет країни, – "Голос". Поіменне голосування можна побачити в файлі нижче. Запам'ятайте ці прізвища.

Диригент ганебного оркестру корупціонерів – Андрій Веревський. Його статки, за оцінками Forbes, у 2020-му склали понад 10 млрд грн (або 360 млн доларів). Мабуть, цих грошей йому мало, тому він уже багато років лізе в політику й використовує її для просування власних інтересів.

Веревський і сам ходив у Раду в рядах "Партії регіонів". Потім, мабуть, вирішив, що немає сенсу просиджувати штани в парламенті, легше взяти "на зарплату" групку депутатів. Він навіть створив собі кишенькову асоціацію й зареєстрував її на пр. Шевченка, 3 (там само зареєстровані і юрособи "Кернел"). Представник цієї асоціації потрапив у Раду в списку "Слуги народу".

Як справжній олігарх Веревський спонсорує різних депутатів у різних фракціях і групах. Усіх їх об'єднує одне – бажання заради збагачення свого патрона забрати кошти з бюджету і перекласти в кишеню найбільшого латифундиста.

Незабаром я детально розповім, на чому насправді збагатився Веревський, як багато років використовував схеми для лобіювання своїх інтересів у Раді й покажу, де і як живе олігарх. Країна повинна знати свого "героя"! Коли простим українцям не вистачатиме вакцин від коронавірусу, а лікарям – грошей до зарплати, знайте, хто забрав мільярди із загального бюджету країни і з кого вимагати компенсацію!

Далі буде...