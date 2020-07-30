В Україні злетіли ціни на бензин: що сталося і скільки доведеться заплатити

В Україні всього за тиждень вартість бензину А-95 зросла з 22,75 до 23,54 гривень за літр. Дешеве паливо в Європі закінчилося, долар подорожчав, водночас переглянули цінники і на АЗС. Представники ринку запевняють, що причиною усього лиха є валютні котирування.

Про те, як і чому подорожчав бензин в Україні, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому подорожчав бензин?

Ще кілька тижнів тому експерти анонсували зростання цін приблизно на 1,5 грн за літр, нагадує експрезидент Асоціації нафтотрейдерів Леонід Косянчук. "Ресурс дешевого палива на ринку вичерпувався й поступово вартість палива повинна була вирости. Зростання відбувається нерівномірно, але умовно можна орієнтуватися на ось таке зростання", – пояснив експерт у коментарі OBOZREVATEL.

Приблизно вісім із десяти літрів бензину, який можна купити на українських АЗС, – імпорт. Більшу частину купують у Білорусі, хоча ціни прив'язані до загальноєвропейських. Дорожчає нафта на світових ринках, зростає вартість світлих нафтопродуктів – збільшується вартість імпортного бензину.

За оцінками Косянчука, якщо долар росте в ціні на 10 копійок, то літр бензину має зрости в ціні приблизно на 7-8 копійок. Річ у тому, що за імпортне паливо доводиться платити у валюті. Крім того, трейдери повинні платити у валюті й податки.

Що буде далі?

Косянчук упевнений: будь-які прогнози про вартість бензину не точніші, ніж довгострокові прогнози погоди. Є дуже багато змінних: ситуація на валютному ринку, ситуація на європейському ринку палива, баланс попиту і пропозиції і т.д.

Ще зовсім нещодавно ніхто не міг припустити, що глава Нацбанку Яків Смолій піде у відставку та спровокує різке подорожчання гривні. А кілька місяців до цього мало хто міг спрогнозувати масштабний карантин у всьому світі, який призведе до різкого падіння цін на нафту та нафтопродукти.

Бензин в Україні Pixabay

Різко підвищувати ціни невигідно. Витрати на зарплати, утримання інфраструктури і т.д. діляться на обсяги реалізації. І чим менше оператор продав бензину, тим вища його вартість. За словами Косянчука, навіть незначне подорожчання бензину призводить до зниження попиту.

Тому учасники ринку намагаються підвищувати ціни в останню чергу. Правда, бажання уникнути відходу клієнта до конкурента іноді призводить до маніпуляцій. Антимонопольний комітет майже щорічно заявляє про "можливу картельну змову". Тобто великі мережі АЗС нібито домовляються і синхронно підвищують ціни.

Попит падає і без підвищення цін – машини переходять на скраплений газ, а мережі АЗС втрачають прибуток. "Зараз такий час, що оператори ринку менше за всіх зацікавлені в підвищенні цін. Навіть коли ціни піднімаються незначно, різко падає попит. Умовно постійні витрати діляться на обсяг продажів. Постійні витрати не змінюються, а якщо попит падає, то, звичайно, різко падає прибуток", – пояснює Косянчук.

До кінця року бензин може досягти позначки в 25 грн за літр

За курсу долара в 30 грн/$ (саме стільки закладено в бюджет країни) вартість бензину, за умови стабільної ситуації на зовнішньому ринку, досягне близько 25 грн за літр, розповідає OBOZREVATEL аналітик Єгор Комов.

"Запас мереж становить приблизно два тижні. Це час, коли витрачають той бензин, який купували за старого курсу й за старою ціною. Припустимо, що ціна на зовнішньому ринку зовсім не росте, що неможливо. Якщо курс долара буде 30 грн, то бензин повинен піднятися в ціні на 1,7 грн. Думаю, що в середньому можна очікувати близько 25 грн за літр, тому що подорожчання завжди відбувається нерівномірно", – розповідає Комов.