В Україні скоротилась кількість вакансій: яка галузь постраждала найбільше

З початку жовтня поточного року кількість вакансій на ринку праці України знизилася на 13%. Найгірше справи йдуть в сфері громадського харчування.

Про це повідомляє портал "Опендатабот", посилаючись на дані сайтів з пошуку роботи роботи Work.ua та Jooble. Зазначається, що спад кількості вакансій спостерігається кожної осені.

Найбільше скорочення пропозицій роботи фіксується у сфері громадського харчування: офіціанти, кухарі, бариста, продавці пива. Також падає попит роботодавців на такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

Натомість у топі затребуваності на ринку праці опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри. Зростає й кількість вакансій на ринку IT. "Минулого тижня на сайті Djinni шукали 13106 IT-фахівців — це на 7% більше, аніж за тиждень до того", — констатують в "Опендатабот".

Як і раніше, затребуваною залишається праця заробітчан.

Зазначимо, що на скрочення кількості вакансій вплинув коронавірусний карантин, в тому числі карантин вихідного дня, який тривав в Україні три тижні, з 11 листопада 2020 року. Зокрема, обмеження передбачали закриття на суботу та неділю кінотеатрів, непродовольчих магазинів, ТРЦ, кафе і ресторанів. Проте 2 грудня Кабмін скасував карантин вихідного дня та повернув обмеження помаранчевої зони на території всієї країни, пояснивши своє рішення позитивною динамікою поширення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL: