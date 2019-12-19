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19 грудня • оновлено в 19:15
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В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив прогнози МВФ

3.8т
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Доларовий ВВП України за результатами третього кварталу виріс на 20,30% і це є одним з найбільших приростів e Європі.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

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ВВП за 12 місяців вже складає $145,77 млрд, тоді як МВФ прогнозував на кінець 2019 роки тільки $134,89 млрд.

"Найбільший внесок в такий приріст ВВП дає істотний приріст зарплат (+$3,68 млрд до ВВП в третьому кварталі 2018 роки), за результатами третього кварталу фонд оплати праці робітників у доларовому еквіваленті зріс на 26,69%", – написав Компанієць.

Він зазначив. що реальний ВВП за третій квартал виріс на 4,1% (один з найвищих приростів в Європі в третьому кварталі), а дефлятор склав 6,8%.

Економіст додав, що ці результати ще можна записати до результатів уряду Гройсмана і вважати умовним нулем для уряду Гончарука. "Але найцікавіше з приростом ВВП буде в четвертому кварталі, темпи приросту ВВП повинні будуть знизитися після суттєвого падіння промисловості та індексу сільськогосподарської продукції на початку четвертого кварталу", – написав Компанієць.

В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив прогнози МВФ

Володимир Компанієць

В Україні рекордно зріс ВВП: на скільки він випередив прогнози МВФ

Володимир Компанієць

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Компанієць повідомив про рекордний рівень міжнародних резервів НБУ. За його інформацією, в листопаді 2019 вони досягли 70-ти місячного максимуму і становлять 12,5 млрд дол.

Економіка України в III кварталі 2019 року показав один з найвищих в Європі темпів приросту реального ВВП – 4,2%. Однак це означає, що Україні доведеться віддавати більше боргів.

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Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
ВВП Економіка України МВФ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Круто!!!! Ишшо немного таких пэрэмох, и я буду просить укропачпорт:)) А шо-ж народ с нэньки валит, они у вас шо, газет не читают?
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hunt andres
hunt andres
Бл****ь! Ну кому вы лапшу вешаете, вислоухие? У вас и работать то некому, все разбежались на заработки. Ну какой ВВП? Кроме Путина, конечно)
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Mega Death
Mega Death
Прикольно)) Самая нищая страна Европы бурно развивается)) Но вот жители так же бурно из нее разбегаются)) Парадокс))
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Mega Death, неистово плюсую!!!
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