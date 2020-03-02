У Кабміні пообіцяли різко знизити ставки на іпотеку: коли й на скільки

Вже восени 2020 року в Україні можуть подешевшати кредити. Це означає, що вартість іпотеки також знизиться.
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу в понеділок, 2 березня. Він також пообіцяв, що максимальний розмір "дешевих кредитів", які дають під 5-7-9%, збільшиться з 1,5 млн до 2 млн гривень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що більш як половина київських новобудов потрапляє в категорію ризикових. Компанії, що їх будують, мають проблеми із земельними ділянками, ліцензіями та іншими дозвільними документами.
В Україні подешевшає іпотека
"Якщо події розвиватимуться правильно, а макроекономічна стабільність буде збережена (а я впевнений в цьому), у нас вже восени можливе дешеве кредитування. Іпотека 10% – це те завдання, яка було задеклароване президентом. Воно повністю досяжне. Воно повинно бути виконане", – сказав Гончарук.
Зараз ставка за іпотекою в Україні коливається в межах 15-20% річних залежно від банку.
Прем'єр додав, що 12 березня в НБУ відбудеться засідання з монетарної політики. "Ми впевнені, що НБУ може продовжувати сильно знижувати ставку рефінансування, що має вплинути на те, що дуже скоро на ринку з'являться дешеві кредити", – пояснив Гончарук.
Також у своєму Telegram-каналі прем'єр повідомив, що в Україні до 2 млн гривень збільшать максимальний розмір кредиту, який на пільгових умовах дають малому й середньому бізнесу. А ще дозволять за ці гроші купувати комерційну нерухомість.
"А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн. Також розширюємо ці кредити для придбання комерційної нерухомості", – написав Гончарук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку й повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.
Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система та звідки брати гроші на низькі ставки.
Програму дешевого кредитування дрібного й середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.
Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.
21 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5, 7 і 9%.
В Україні можливе зниження ставок по іпотеці до 10% з нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року.
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