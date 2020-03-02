У Кабміні пообіцяли різко знизити ставки на іпотеку: коли й на скільки

Вже восени 2020 року в Україні можуть подешевшати кредити. Це означає, що вартість іпотеки також знизиться.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу в понеділок, 2 березня. Він також пообіцяв, що максимальний розмір "дешевих кредитів", які дають під 5-7-9%, збільшиться з 1,5 млн до 2 млн гривень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що більш як половина київських новобудов потрапляє в категорію ризикових. Компанії, що їх будують, мають проблеми із земельними ділянками, ліцензіями та іншими дозвільними документами.

Новини Гончарук відреагував на чутки про свою відставку

В Україні подешевшає іпотека

"Якщо події розвиватимуться правильно, а макроекономічна стабільність буде збережена (а я впевнений в цьому), у нас вже восени можливе дешеве кредитування. Іпотека 10% – це те завдання, яка було задеклароване президентом. Воно повністю досяжне. Воно повинно бути виконане", – сказав Гончарук.

Зараз ставка за іпотекою в Україні коливається в межах 15-20% річних залежно від банку.

Прем'єр додав, що 12 березня в НБУ відбудеться засідання з монетарної політики. "Ми впевнені, що НБУ може продовжувати сильно знижувати ставку рефінансування, що має вплинути на те, що дуже скоро на ринку з'являться дешеві кредити", – пояснив Гончарук.

Також у своєму Telegram-каналі прем'єр повідомив, що в Україні до 2 млн гривень збільшать максимальний розмір кредиту, який на пільгових умовах дають малому й середньому бізнесу. А ще дозволять за ці гроші купувати комерційну нерухомість.

"А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн. Також розширюємо ці кредити для придбання комерційної нерухомості", – написав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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