В Україні підскочив курс євро

В Україні в четвер, 22 березня, курс гривні по відношенню до євро на міжбанківському валютному ринку просів на 22 копійки.
Зокрема, станом на 10:30 котирування нацвалюти до євро встановилися на рівні 32,53-32,58 грн/€, свідчать результати торгів.
Водночас курс гривні по відношенню до долара зміцнився на дві копійки.
Котирування гривні до американської валюти встановилися на рівні 26,24-26,28 грн/$.
При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на рівні 26,28 грн/$, а до євро - 32,28 грн/€.
Нагадаємо, в Нацбанку називали причини зміни курсу гривні.
Раніше "Обозреватель" опублікував рекомендації експертів, коли найкраще купувати і продавати долар в Україні.
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