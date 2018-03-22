В Україні підскочив курс євро

В Україні в четвер, 22 березня, курс гривні по відношенню до євро на міжбанківському валютному ринку просів на 22 копійки.

Зокрема, станом на 10:30 котирування нацвалюти до євро встановилися на рівні 32,53-32,58 грн/€, свідчать результати торгів.

Водночас курс гривні по відношенню до долара зміцнився на дві копійки.

Котирування гривні до американської валюти встановилися на рівні 26,24-26,28 грн/$.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на рівні 26,28 грн/$, а до євро - 32,28 грн/€.

Нагадаємо, в Нацбанку називали причини зміни курсу гривні.

Раніше "Обозреватель" опублікував рекомендації експертів, коли найкраще купувати і продавати долар в Україні.