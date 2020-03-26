В Україні дефіцит бюджету злетить вчетверо, але долар подешевшає: прогноз аналітика

Запропоновані Кабміном секвестр (урізання) статей витрат бюджету України, зниження планових доходів і додаткові витрати на соціальні виплати можуть призвести до незначної емісії гривні, однак на курс долара та інфляцію це суттєво не вплине.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій. В результаті запропонованих змін дефіцит держбюджету збільшиться на 202 млрд грн, або майже вчетверо. Щоб покрити таку різницю між доходами і витратами, Мінфіну доведеться продавати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП)

"Очевидно, що найдоступніше джерело фінансування – внутрішні позики. Найперше це ОВДП. Чи буде це прихованою емісією? Очевидно, що так. У банків немає можливості профінансувати дефіцит бюджету. Нацбанку доведеться викуповувати частину ОВДП у банків, щоб у банків була можливість купувати нові ОВДП. Сильно на інфляцію це не вплине. Нацбанк вже за два тижні фактично забрав з ринку гривню в еквіваленті 2 млрд доларів. Її стало менше. Крім того, я так розумію, ті виплати з бюджету, які відбуватимуться, будуть спрямовані не на спекуляцію, а на "підтримку штанів", – пояснив аналітик.

Джерелом інфляції може бути ажіотажний попит, пов'язаний з панікою. Також нововведення не повинне суттєво вплинути на курс долара. "Я не думаю, що будуть зайві гривні, щоб конвертувати зайву гривню в долар", – пояснив аналітик. За його оцінками курс долара у квітні зміцнитися біля позначок у 27-27,5 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розглядає секвестр бюджету в розмірі 50 млрд грн. Найперше планують урізати всі премії, високі зарплати, неефективні програми та незахищені статті витрат. Так, пропонують урізати всі програми розвитку освіти (включаючи програму Нова українська школа), регіонального розвитку (ДФРР, субвенція на інфраструктуру, соцеконом), підтримки сільгоспвиробників.

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