В НБУ визнали, що заява Зеленського про долар по 30 грн могла вплинути на курс гривні

В НБУ визнали, що заява Зеленського про долар по 30 грн могло вплинути на курс гривні. Колаж Обозревателя

Глава НБУ Кирило Шевченко визнав, що заяви політиків про можливе зростання курсу валют впливають на стабільність гривні.

При цьому він уточнив, що президент України Володимир Зеленський у своєму гучному висловлюванні не стверджував, що курс повинен бути близько 30 гривень/долар, оскільки такий показник відпочатку було закладено в держбюджеті. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я уважно відстежую заяви політиків щодо курсу. Президент не говорив, що нам потрібно прагнути до курсу 30 гривень за долар. Він сказав, що в законі про держбюджет закладено курс 30, а поточний курс нижче. Це те, що сказав президент", – заявив Шевченко.

За його словами, коли формувався бюджет 2020 року, туди були закладені ці показники за курсом на підставі макропрогнозу, зробленого ще в 2018 році, потім його в 2019 році оновили.

"Президент оперував цифрами, закладеними в законі про бюджет, але не більше того", – зазначив глава Нацбанку.

При цьому він визнав, що на валютному ринку відбуваються сплески попиту через різкі і невдалі заяви перших осіб країни щодо курсу.

"В курсовій політиці є фактор очікувань. І будь-які заяви впливають на настрої. Але для цього у нас і є політика плаваючого курсу. Минулого місяця ми продавали валюту, щоб згладжувати коливання, а в серпні вже навпаки купуємо надлишки валюти з ринку в резерви. До речі, з початку року у нас позитивне сальдо інтервенцій більш 800 млн доларів США", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 8 липня заявив, что поважає незалежність національного банку, но при цьом курс долара, який закладами в бюджет – близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери.

Якщо курс долара підскочить до 30 грн$, то пальне на українських АЗС может подорожчати на 3 грн/л.

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