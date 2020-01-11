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11 січня • оновлено в 12:29
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Як зростатимуть ціни в Україні у 2020 році: в НБУ дали прогноз

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Нацбанк України у 2020 році продовжить знижувати рівень інфляції. У планах – тримати її в межах 5%.

Знецінення гривні сповільнилося з 9,8% в 2018 році до 4,1% за підсумками 2019 року. Як заявили в НБУ, це результат монетарної політики, спрямованої на досягнення цінової стабільності.

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"Національний банк і надалі спрямовуватиме свою монетарну політику на підтримку інфляційної мети, встановленої на рівні 5% з допустимим діапазоном коливань ± 1 відсотковий пункт (тобто, не виходячи за межі 6% - 4%, – Ред.). Низький рівень інфляції створюватиме умови для сталого економічного зростання, дедоларизації економіки і здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу та населення", – повідомили в НБУ.

Інфляція в Україні

Інфляція в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст назвав головні "прискорювачі" української економіки в 2019 році. Вони забезпечили зростання ВВП в третьому кварталі року на $7,38 млрд.

У грудні 2019 року металургія показала один з найгірших результатів роботи за всю історію України.

Інфляція в Україні за підсумками 2019 року склала 4,1%. За даними Держстату, це самий низький показник за останні 6 років.

У Міністерстві економіки очікують, що на початку 2020 року в Україні може ослабнути гривня і вирости інфляція.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
інфляція національний банк України
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
"Дедоллоризации экономики..." Анафема! Дотянулся таки темнейший до Нацбанка Украины!
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