Як зростатимуть ціни в Україні у 2020 році: в НБУ дали прогноз

Нацбанк України у 2020 році продовжить знижувати рівень інфляції. У планах – тримати її в межах 5%.
Знецінення гривні сповільнилося з 9,8% в 2018 році до 4,1% за підсумками 2019 року. Як заявили в НБУ, це результат монетарної політики, спрямованої на досягнення цінової стабільності.
"Національний банк і надалі спрямовуватиме свою монетарну політику на підтримку інфляційної мети, встановленої на рівні 5% з допустимим діапазоном коливань ± 1 відсотковий пункт (тобто, не виходячи за межі 6% - 4%, – Ред.). Низький рівень інфляції створюватиме умови для сталого економічного зростання, дедоларизації економіки і здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу та населення", – повідомили в НБУ.
Інфляція в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст назвав головні "прискорювачі" української економіки в 2019 році. Вони забезпечили зростання ВВП в третьому кварталі року на $7,38 млрд.
У грудні 2019 року металургія показала один з найгірших результатів роботи за всю історію України.
Інфляція в Україні за підсумками 2019 року склала 4,1%. За даними Держстату, це самий низький показник за останні 6 років.
У Міністерстві економіки очікують, що на початку 2020 року в Україні може ослабнути гривня і вирости інфляція.
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