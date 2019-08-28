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В НБУ розповіли, як на Україну вплине світова криза

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Незважаючи на фінансову кризу, що починається в світі, економіка України найближчим часом буде рости на 3% в рік.

Про це сказав глава НБУ Яків Смолій в інтерв'ю виданню "The Page". За його словами, на нас не повинна вплинути ні торгова війна між США і Китаєм, ні можливий спад економіки в Німеччині.

"Ми очікуємо на зростання економіки на 3% у 2019-2020 роках. І не бачу якихось перешкод, щоб не досягти цього показника. Прогнози щодо врожаю зернових хороші. Кон'юнктура на зовнішніх ринках залишається для нас сприятливою. Ціни на зерно, пшеницю, кукурудзу – на рівні попередніх років. Залишається нормальна ситуація з цінами на металопродукцію", – сказав Смолій.

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За його словами, негативні процеси можуть частково народився України. Але у нас є способи це пом'якшити.

"Продовження співпраці з МВФ, яке дасть доступ до зовнішнього фінансування більш дешевого, ніж розміщення цінних паперів, дозволить нормально пройти пікові виплати, які у нас є цього і наступного року", – пояснив глава НБУ.

В НБУ розповіли, як на Україну вплине світова криза

hyser.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВФ очікує уповільнення зростання економіки і масштабних проблем у зв'язку з торговельними війнами між США і Китаєм.

Президент Групи Світового банку Девід Малпасс, який 23 серпня відвідав Київ, повідомив, що питання економіки України буде обговорюватися на зустрічах країн G7. Як зазначила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель на сторінці в Facebook, своєю оцінкою ситуації в Україні Малпасс фактично запросив інвесторів в країну.

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Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Тег
Економіка України
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