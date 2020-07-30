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Українців чекають три складних роки: якими будуть зарплати, пенсії та ціни

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
14,1 т.

  • В Україні зростання зарплат ледь покриє інфляцію

  • Економіка буде рости повільно: до докризового рівня ще далеко

  • Прогнози Кабміну суперечать планам Нацбанку

  • Різкого розвитку не буде

Українців чекають три складних роки: якими будуть зарплати, пенсії та ціни

За прогнозом Кабміну, українців чекають три складних роки.

В Україні прискориться зростання цін, зарплати ледь покриють інфляцію, а економіка повернеться до докризового рівня лише через кілька років.

Такий прогноз затвердив Кабінет міністрів на засіданні 29 липня. Про те, що буде із зарплатами, цінами й економікою в найближчі три роки, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зростання зарплат сповільниться

Згідно з оцінками міністерства, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати "з'їсть" інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023-му – ще на 5,1%.

Як будуть рости середні зарплати:

  • у 2021-му – 13 632 грн;

  • у 2022-му – 15 414 грн;

  • у 2023-му – 17 169 грн.

У прогнозі чиновники також передбачили зростання мінімальної зарплати. За їхніми оцінками в середньому мінімалка в 2021-му становитиме 6250 грн, у 2022-му – 6700 грн (зростання на 7,2%), у 2023-му – 7176 грн (плюс 7,1%).

HR-експерт Олександр Білоус у коментарі OBOZREVATEL пояснив: коментувати таке зростання без оцінки інфляції безглуздо. "Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший – зростання середньої зарплати далеко не говорить про те, що пропорційне зростання буде і у вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент – яка буде інфляція. Якщо зарплати виростуть на 8%, а ціни – на 12%, ми тільки збіднюємо", – пояснює Білоус.

До речі, з урахуванням, що до розміру мінімальної зарплати прив'язана і мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу, спираючись на прогнозне зростання зарплат, можна сказати, як зростуть пенсії.

  • у 2021-му – 2500 грн;

  • у 2022-му – 2680 грн;

  • у 2023-му – 2870 грн.

Як будуть рости зарплати в Україні

Як будуть рости зарплати в Україні Міністерство розвитку економіки

ВВП почне зростати, але повільно

"Починаючи з 2021 року прогнозуються подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісної основи для стабільного економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ і збереження фінансової стабільності", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Динаміка ВВП:

  • 2021 рік – 4,6%;

  • 2022 рік – 4,3%;

  • 2023 рік – 4,7%.

У 2020-му ж економіка впаде на 4,8%. Тобто до докризового рівня ми зможемо повернутися лише у 2022-му. І це ще відносно позитивний прогноз. Наприклад, у коментарі OBOZREVATEL колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова припустила, що падіння може становити і до 10%. Вона пояснила такі оцінки стрімким падінням виробництва.

"Без термінових кроків із підтримки бізнесу/залучення інвестицій падіння може становити 8-10% у 2020 році, і ось на чому вона ґрунтується", – пояснила міністр.

А ось оцінки Нацбанку та його плани знизити інфляцію до рівня менш ніж 5% Кабмін фактично проігнорував. Поки представники регулятора переконують, що перегляд цього показника можна проводити тільки в бік зменшення, Міністерство розвитку економіки будує свою власну картину.

У 2021-му, за їхніми оцінками, ціни виростуть на 8,1%, у 2022-му – на 6,25%. а в 2023-му – на 6,7%. Тут варто зазначити, що за рівень інфляції в Україні відповідає саме Національний банк. Останній, як стало відомо OBOZREVATEL, висловив цілу низку претензій щодо нового прогнозу.

Нацбанк проти нового прогнозу

Нацбанк проти нового прогнозу Міністерство розвитку економіки

"Тут все просто. Позиція Кабміну: це всього лише оцінки, сценарії розвитку й поки вони нічого не значать. У Нацбанку ж кажуть, мовляв, ви вже там заклали собі курс під 30% і інфляцію високу на цей рік, а потім звинувачуйте НБУ, що бюджет зриваєте. І тут справді є логіка. Усі ці макропрогнози потім використовуються під час розрахунку бюджету на рік. І так, іноді ці прогнози виявляються дуже далекими від реальності, але бюджет же все одно потрібно виконувати", – розповів OBOZREVATEL співрозмовник із фракції" Слуга народу ".

До речі, однією з причин звільнення (офіційно пішов за власним бажанням) колишнього глави НБУ Якова Смолія стало саме рішення дотримуватись своїх цілей і не сприяти девальвації гривні та зростанню інфляції, щоби "вписатися в план Кабміну".

Загалом же затверджений прогноз Кабміну – певний орієнтир. Так офіційно бачить Україну уряд через три роки. До речі, навіть коли минулий Кабмін обіцяв зростання ВВП на 40%, в офіційних прогнозах вони все одно показували дуже стримані оцінки.

Головне, що варто знати: економіка України зростатиме вже наступного року. Повільно, але стабільно. Зарплати підвищуватимуться потроху, а інфляція прискориться.

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