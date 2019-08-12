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Україна заробила на своєму держборгу: Мінфін озвучив суму

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Бюджет України за рахунок продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у 2019 році отримав 166,6 млрд гривень, $3,2 млрд і 189 млн євро.

Про це з посиланням на повідомлення від Мінстества фінансів України передають "Українські новини". Цього року іноземці купували наші боргові зобов'язання дуже активно.

"У січні-липні Мінфін розмістив ОВДП на 166,649 млрд гривень, що на 338,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. ОВДП в іноземній валюті розміщені на $3 220 млн (+ 84,1% в порівнянні з 7 місяцями 2018 року) і 189 млн євро", – сказано в повідомленні.

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Середня прибутковість цінних паперів у гривні склала 18% річних, в доларах – 6,3% річних і в євро – 4,6% річних.

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Мінфін залучив до бюджету значні кошти від розміщення ОВДП

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Україні за останні два роки обсяг інвестицій фізосіб в облігації внутрішнього державного боргу (ОВДП) виріс в 44 рази – з 0,15 до 6,6 млрд грн. Це сталося на тлі зниження ставок в банках і зростання прибутковості облігацій держборгу.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій терміном обігу 7 років, номінованих в євро.

Раніше про майбутній в червні випуск євробондів України заявляв глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він зазначав, що "Нафтогаз" розгляне доцільність виходу на ринок зовнішніх запозичень ближче до вересня в залежності від успішності виходу на зовнішній ринок Міністерства фінансів.

При цьому Національний банк не бачить ризиків для валютного ринку в тому, що іноземні інвестори масово купують облігації державного боргу України (ОВДП).

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Тема
Інвестиції в Україну
Місце
Україна
Теги
ОВДП Міністерство фінансів
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