Україна VS Швейцарія: якою могла бути мінімалка в Україні і яка різниця в цінах

У Женеві (Швейцарія) на загальному референдумі ухвалили рішення встановити найвищу мінімальну зарплату в світі – близько 4 тисячі євро (133,3 тис. грн) на місяць (приблизно 21 євро, або майже 700 грн на годину). Водночас ціни там приблизно втричі вищі, ніж в Україні.

Про те, як відрізняються ціни й зарплати в країні з найвищою і найнижчою мінімалкою в Європі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Мінімальна зарплата в Україні та Швейцарії

Після такого рішення мінімалка в Женеві буде складати 72,8% від середньої. У Києві це всього лише 32%. Якби ми взяли приклад швейцарців, то мінімалка мала становити 11,2 тис. грн.

Зараз же в Женеві українську мінімальну зарплату можна отримати всього за один день роботи. Щоправда, варто враховувати, що ціни в швейцарському місті в рази вищі. Наприклад, одна поїздка метро в українській столиці коштує 8 грн, а в Женеві – 92,8 грн.

Але навіть з урахуванням різниці в цінах українці з мінімалкою можуть 625 разів скористатися підземкою, а женевці – 1 435 разів. А щоб із чинними цінами накопичити на квартиру в спальному районі Києва, потрібно відкладати мінімалку в 5 тисяч гривень майже 20 років. У Женеві, навіть з урахуванням їхніх високих цін на нерухомість, на таку саму квартиру потрібно відкладати приблизно 9 років.

Ба більше, мінімалки не вистачить навіть на оренду скромної "однушки" в Києві. У Женеві же можна оплачувати квартиру в спальному районі, а в гаманці буде залишатися ще близько 90 тис. грн!

Загалом ціни в Женеві приблизно на 297% вищі, а середня зарплата – на 1076%. З огляду на ці підрахунки, реальний дохід у Швейцарії приблизно втричі вищий за український.

Як живеться в Женеві

У житті в Женеві є величезна кількість своїх особливостей, розповідає OBOZREVATEL співробітниця великої міжнародної організації Єлизавета. Дівчина три роки прожила в одному з найбагатших міст Європи, а потім повернулася до Києва.

"Якщо в орендованій квартирі щось зламалося, не можна викликати свого майстра, як це відбувається в Києві. Потрібно звертатися тільки в ту компанію, яка закріплена за цим будинком. І часто ціна в цього майстра буде значно вища. Так, зарплати дійсно високі, але там стільки супутніх витрат, що я швидше витрачала, ніж збирала", – розповідає OBOZREVATEL Єлизавета.

Щоб орендувати квартиру, довелося проходити цілий кастинг, надавати довідки про доходи, заповнювати анкети і змагатися ще з десятком претендентів на ту саму квартиру.

"Найбільше дивують штрафи. Вони просто за все. У нас навіть не можна було на вихідних викидати сміття. Навіть якщо на парковку не так в'їхати, доведеться заплатити штраф. І ще мені перший час було важко звикнути до того, що поліцію викликають із будь-якого приводу і вона приїжджає. До мене якось приїхав поліцейський через те, що я о 22.15 дивилася голосно телевізор", – ділиться враженнями дівчина.

Вартість чашки кави залежно від місця й розміру може бути в п'ять разів вища. Також майже в десять разів дорожче обходиться інтернет.

Женевці, за словами Єлизавети, часто їздять за продуктами до Франції (20 хвилин на транспорті). Там ціни можуть бути удвічі нижчі, правда, є певні обмеження. Наприклад, через кордон не можна провести більше ніж однин кілограм м'яса на людину.