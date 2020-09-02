Україна візьме в кредит $100 млн на відновлення Донбасу.

Кабінет міністрів України розгляне низку постанов, які дозволять отримати кредит на $100 млн на відновлення Донбасу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні у середу, 2 вересня.

"Сьогодні ми розглянемо важливі реінтеграційні постанови, які дозволять пришвидчити отримання позики від Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Це $100 млн на відновлення територій, що постраждали внаслідок російської агресії на сході України", – сказав Шмигаль.

За його словами, ці кошти можуть бути спрямовані на покращення транспортної інфраструктури, на відновлення сільського господарства в Луганській і Донецькій областях.

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