Україна в 2020 році розраховує отримати від МВФ $5 млрд

Україна погодила з МВФ рамку доходів і дефіциту держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду $5 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі каналу "Украіна24". "Ми з ними узгодили рамку доходів і дефіциту і чітко визначили, які у нас є можливості для наповнення бюджету. Ми сподіваємося до кінця року отримати від МВФ додатково до $5 млрд до бюджету. Це ми зафіксували, і це, можна сказати, основні положення", – сказав Марченко.

Бюджет України

Міністр вказав, що для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно узгодити технічно меморандум і ухвалити у Верховній Раді останній пакет законів – про банки і зміни до держбюджету на 2020 рік.

"Якщо цей пакет законів буде проголосовано, є надії, що ми отримаємо найближчим часом транш в бюджет", – зазначив Марченко.

Він зазначив, що в уточненому бюджеті закладено 97 млрд гривень для фонду боротьби з коронавірусів і його наслідками.

"Цей бюджет зараз активно обговорюється з депутатами. На майданчику бюджетного комітету він допрацьовується. Сподіваюся, найближчого тижня він буде ухвалений парламентом", – сказав Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

Верховна Рада на позачерговому зборах 30 березня в першому читанні ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

України 13 березня виплатила Міжнародному валютному фонду черговий платіж у розмірі $409,6 млн за програмою розширеного фінансування EFF.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні може бути підписаний меморандум з МВФ про програму розширеного фінансування.

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