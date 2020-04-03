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3 квітня • оновлено в 17:59
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Україна в 2020 році розраховує отримати від МВФ $5 млрд

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Україна погодила з МВФ рамку доходів і дефіциту держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду $5 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі каналу "Украіна24". "Ми з ними узгодили рамку доходів і дефіциту і чітко визначили, які у нас є можливості для наповнення бюджету. Ми сподіваємося до кінця року отримати від МВФ додатково до $5 млрд до бюджету. Це ми зафіксували, і це, можна сказати, основні положення", – сказав Марченко.

Бюджет України

Бюджет України

Міністр вказав, що для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно узгодити технічно меморандум і ухвалити у Верховній Раді останній пакет законів – про банки і зміни до держбюджету на 2020 рік.

"Якщо цей пакет законів буде проголосовано, є надії, що ми отримаємо найближчим часом транш в бюджет", – зазначив Марченко.

Він зазначив, що в уточненому бюджеті закладено 97 млрд гривень для фонду боротьби з коронавірусів і його наслідками.

"Цей бюджет зараз активно обговорюється з депутатами. На майданчику бюджетного комітету він допрацьовується. Сподіваюся, найближчого тижня він буде ухвалений парламентом", – сказав Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

Верховна Рада на позачерговому зборах 30 березня в першому читанні ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

України 13 березня виплатила Міжнародному валютному фонду черговий платіж у розмірі $409,6 млн за програмою розширеного фінансування EFF.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні може бути підписаний меморандум з МВФ про програму розширеного фінансування.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Держбюджет-2020
Особа
Сергій Марченко (чиновник)
Місце
Україна
Теги
МВФ Міністерство фінансів Кабінет Міністрів України бюджет
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Хрюканам в этом году 4,5 лярда долга Януковича отдавать России..
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
ХОЗЯИH хOXЛОВ, ну так то летом, они так далеко не заглядывают
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Ку Алексей
Ку Алексей
к вопросу о попрошайках...
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